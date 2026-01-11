Xôn xao clip 2 người giằng co với CSGT: Vụ việc xảy ra ở phường Bảy Hiền, TP HCM

Sáng 11-1, cộng đồng mạng chia sẻ clip 2 thanh niên cố bỏ đi dù bị CSGT yêu cầu dừng lại. Vụ việc xảy ra tại giao lộ đường Bàu Cát - Trần Mai Ninh, phường Bảy Hiền, TPHCM.

Hình ảnh ghi lại vụ việc.

Nội dung cho thấy hai thanh niên giằng co với CSGT tại khu vực trên, sau đó một người ôm CSGT lại để người còn lại lấy xe máy rời đi.

Tiếp đó, một CSGT khác chạy mô tô đến ngăn thanh niên đi xe máy...

Khu vực xảy ra vụ việc xảy ra thuộc Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng CSGT Công an TPHCM phụ trách. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh thông tin trên.