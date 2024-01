Xin sếp nghỉ ốm để đi chơi, cô gái gặp cảnh tượng khó tin khiến cư dân mạng phán ngay: "Nhức cái đầu!"

Mới đây, trang Dailymail đã đăng tải câu chuyện hài hước của cô gái Leila, người là chủ nhân của đoạn video thu hút tới hơn 10 triệu lượt xem trên TikTok với câu chuyện thú vị của mình.

Theo đó, đoạn video chỉ dài vỏn vẹn 8 giây cho thấy Leila đang quay lại khung cảnh trong khoang hành khách của chiếc máy bay Jestar, ống kính zoom cận vào một người đàn ông với đoạn mô tả " Tôi xin phép sếp nghỉ ốm chỉ để gặp lại sếp trên chuyến bay".

Tình huống hài hước mà Leila gặp phải thu về hơn 10 triệu lượt xem

Được biết, Leila thực chất đã lấy lý do nghỉ ốm để được nghỉ và có chuyến đi chơi. Sau khi máy bay của cô hạ cánh, cô mới phát hiện ra sếp mình cũng đang trên cùng một chuyến bay. Sau cảnh quay khoang hành khách, cô lập tức chuyển sang quay camera trước cho thấy cô đang "ngụy trang" với mũ lưỡi trai, kính râm và đeo khẩu trang. Leila cũng cho biết, may mắn là sếp của cô sẽ không nhìn thấy cô khi lên máy bay và sếp ngồi rất xa so với số ghế của cô.

Mặc dù Leila vẫn chưa chia sẻ thông tin chi tiết về chuyến đi máy bay trớ trêu của mình nhưng cô đã đăng một đoạn video tiếp theo cho thấy cảnh cô ngồi tại bàn làm việc với một đồng nghiệp với dòng chú thích: "Sếp thậm chí còn chưa đến hahahah".

Đoạn video tiếp theo cho thấy Leila đã trở về làm việc

Ngay sau khi đoạn video hài hước này được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã vô cùng đồng cảm trước tình huống trớ trêu mà Leila gặp phải. Thậm chí, nhiều người cũng vui vẻ kể lại trải nghiệm tương tự của mình.

"Chuyện này đã xảy ra với tôi khi tôi gọi điện báo ốm nhưng lại đi mua sắm. Khi thanh toán, sếp đứng ngay sau tôi và hỏi 'bạn đang mua gì vậy' khiến tôi chết lặng".

''Một lần tôi gọi điện báo ốm và đi chơi thì thấy sếp đang vẫy tay chào tôi ở ngay bên cạnh chiếc máy quay trúng thưởng" - một người khác nói.

