Xét xử vụ Tuấn "khỉ" xả súng bắn chết 5 người: Người thân của Tý "Bà Dòm" cùng 18 bị cáo chen chúc trước tòa

Cụ thể, Phạm Thanh Tâm (tức Tý "Bà Dòm") bị xét xử về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Lê Quốc Minh (ở Củ Chi) cùng 17 người khác bị cáo buộc Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.



Nhiều PV, báo đài đã có mặt từ sớm tại TAND TP.HCM

Người thân của các bị cáo và người có nghĩa vụ liên quan đến vụ việc tập trung đông trước tòa

Ghi nhận của PV sáng 15/12, rất đông người thân của các bị cáo có mặt trước cổng TAND TP.HCM để làm thủ tục vào tham dự phiên tòa sơ thẩm. Lực lượng công an, bảo vệ túc trực trước cổng tòa để đảm bảo an ninh, các bước kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 cũng được thực hiện nghiêm ngặt.

Nhiều người không được vào bên trong tòa chỉ có thể theo dõi, ngồi đợi trước cổng TAND TP.HCM

Việc kiểm tra giấy tờ, an ninh luôn được thực hiện nghiêm ngặt

8h30, các bị cáo được đưa đến phiên tòa sơ thẩm bằng lối đi riêng, phóng viên các báo đài chỉ được tiếp cận từ xa, không được vào phòng xử án.

Các bị cáo được chuyển từ nhà tạm giam đến tòa án bằng lối đi riêng, không cho PV tiếp cận

9h, Thẩm phán Trần Minh Châu - Chủ tọa phiên tòa bắt đầu phiên làm việc ở phần thủ tục. Lần lượt 19 bị cáo và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan đứng trên bục khai báo. Sau phần thủ tục, đại diện VKS công bố bản cáo trạng, phiên sơ thẩm bước vào phần xét hỏi.

Dự kiến phiên tòa xét xử Tý "Bà Dòm" cùng 18 bị cáo khác sẽ kéo dài đến ngày 18/12, được xét xử công khai tại TAND TP.HCM.

Các bị cáo lần lượt được dẫn đến phòng xử án

Những người liên quan cũng được triệu tập đến tòa

Tý "Bà Dòm" bước lên bục khai báo, Tý bị xét xử về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có

Dự kiến phiên tòa sơ thẩm diễn ra trong 4 ngày, kéo dài đến 18/12

Theo cáo trạng, chiều ngày 29/1, Tuấn đến sới bạc trong khu vườn nhãn ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi để sát phạt cùng một số người khác. Khi hết tiền, Tuấn nhờ Lê Quốc Minh (em họ Tuấn) về nhà mẹ đẻ lấy 100 triệu đồng. Tuy nhiên, do phát sinh mâu thuẫn với những người trong sới bạc nên Tuấn bỏ đi. Một lúc sau, Tuấn quay lại, xả súng vào sòng bạc khiến 4 người chết, 1 người bị thương rồi cướp xe SH cùng túi tiền hơn 800 triệu bỏ trốn.

Trên đường tẩu thoát, Tuấn cướp 2 xe máy khác và bắn chết thêm 1 người và làm bị thương hai người. Để trốn khỏi lực lượng chức năng, Tuấn gặp Tâm và Thanh (em họ Tuấn) nhờ giúp đỡ. Dù biết Tuấn vừa gây tội ác nhưng 2 người này vẫn giúp gã lẩn trốn bằng cách lên kế hoạch đưa Tuấn tới Vũng Tàu bằng xe taxi.

Tuấn "khỉ" đã bị tiêu diệt khi đang lẩn trốn sau vụ xả súng bắn chết 5 mạng người

Tuy nhiên, mọi chuyện không thành khi tối ngày 13, rạng sáng 14/2, cảnh sát phát hiện vị trí ẩn nấp của Tuấn "khỉ" và tổ chức bao vây, trong quá trình vây bắt đã tiêu diệt Tuấn "khỉ".

Đối với số tiền 802 triệu cướp được, Tuấn "khỉ" giao cho Phạm Thanh Tâm (tức Tý "Bà Dòm", quê Tây Ninh), người này đã bàn bạc với nhiều người khác để che giấu, cất giữ số tiền trên.

Do Lê Quốc Tuấn đã chết nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can và đình chỉ điều tra bị can. Riêng 19 bị cáo khác được VKSND truy tố về các tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.



Cáo trạng xác định hành vi trên của các đối tượng là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.