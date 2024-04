Xem xét hướng xử lý người đánh bé trai 8 tháng ở Bình Dương tử vong

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, người đánh khiến bé Nguyễn Hiếu T (8 tháng tuổi) tử vong là Lê Trần Thúy Vy (sinh ngày 27/8/2008).

Đối tượng chưa đủ 16 tuổi nên sau khi xem xét các yếu tố, công an thấy rằng gia đình có khả năng bảo lãnh nên đã cho về nhà với sự giám sát của công an, chính quyền địa phương.

Lực lượng công an cũng đang xem xét các yếu tố để xử lí nghi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đưa tin, do không có việc làm nên bà Trần Thị Thúy Hằng (SN 1989, quê Kiên Giang) cùng chồng và con gái Thúy Vy thuê nhà ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nhận giữ trẻ.

Gia đình đau đớn khi nhận được tin con tử vong (ảnh: ĐC)

Ngày 23/3, ông Nguyễn Văn Tuấn đã nhờ bà Hằng chăm sóc giúp 2 đứa con trai là Nguyễn Hiếu T (8 tháng) và Nguyễn Hiếu N (gần 4 tuổi). Thời gian trông giữ cả ngày lẫn đêm với số tiền 4,5 triệu đồng/tháng.

Đến ngày 30/3, ông Tuấn nhận được tin báo của bà Hằng về việc con trai nhỏ tử vong tại Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát.

Lúc này, gia đình hốt hoảng đến nơi thì được các bác sĩ cho biết, bé T. đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Để làm rõ cái chết của con, gia đình ông Tuấn đã trình báo sự việc với Công an phường Thới Hòa.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Bến Cát cùng các đơn vị Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ.

Qua làm việc, Vy khai, do T. hay khóc nên đã nhiều lần dùng tay, chân đánh, đạp bé.

Đỉnh điểm, chiều ngày 30/3, sau khi dùng chân đá 2 cái vào hông, dùng tay đánh vào vai phải của bé, Vy bỏ bé nằm một mình để chăm sóc các bé khác. Một lúc sau, thấy T. nằm bất động nên Vy đã hốt hoảng báo cho cha mẹ. Gia đình nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Theo Công an thị xã Bến Cát, xét thấy hành vi dùng chân, tay và cây gỗ đánh, đá vào vùng bụng, hông, lưng là những vị trí nguy hiểm đến tính mạng bé T. của Vy có dấu hiệu của tội Giết người, Công an thị xã đã báo cáo, đề xuất Công an tỉnh Bình Dương phối hợp, tiếp nhận hồ sơ tin báo về tội phạm trên thụ lý theo thẩm quyền.