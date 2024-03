Xem trực tiếp trận Việt Nam vs Indonesia: 20h30 hôm nay (21/3) ở đâu, kênh nào?

Xem trực tiếp bóng đá Indonesia gặp Việt Nam ở đâu?

Trận đấu giữa tuyển Indonesia vs tuyển Việt Nam thuộc vòng loại World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta vào 20h30 tối nay (21/3) theo giờ Việt Nam.

Được biết, trận đấu giữa Indonesia vs Việt Nam sẽ phát sóng trực tiếp trên FPT Play và kênh truyền hình VTV5. Ngoài ra, khán giả theo dõi trực tiếp trận đấu trên kênh YouTube FPT Bóng Đá Việt.

Tại Việt Nam, FPTPlay là đơn vị sở hữu bản quyền các trận đấu của ĐT Việt Nam.

https://vtv.vn/truyen-hinh-tru...

https://fptplay.vn/

https://www.youtube.com/@FPTBongDaViet

Đội hình ra sân dự kiến của tuyển Việt Nam

ĐT Việt Nam hành quân đến Indonesia mà không có được đội hình mạnh nhất. Chấn thương dài hạn của Văn Lâm, Văn Hậu hay Quế Ngọc Hải kèm những ca mới nhất của Duy Mạnh và Công Phượng buộc HLV Troussier phải có những tính toán về nhân sự ở đội hình xuất phát.

Indonesia vừa có một loạt những bổ sung chất lượng từ dàn cầu thủ nhập tịch. Với 11 cầu thủ nhập tịch, Indonesia không giấu tham vọng chinh phục tấm vé dự World Cup 2026.

Cả hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia đều xem hai trận đấu sắp tới là những "trận chung kết", có ý nghĩa then chốt cho việc mở ra cơ hội đoạt vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Do đó, màn so tài giữa hai đội bóng có nhiều duyên nợ tại khu vực Đông Nam Á hứa hẹn sẽ sôi động, căng thẳng và kịch tính.