Xem phim "Sex and the City", học ngay 2 BÍ QUYẾT khỏe đẹp, thư thái của mỹ nhân U50 - Phụ nữ hiện đại cần trang bị

Elizabeth Banks (sinh năm 1974) là một diễn viên, nhà sản xuất tài năng. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Spider-Man (2002); Phi vụ rắc rối (2008); Đấu trường sinh tử (2012);... Nhờ diễn xuất tự nhiên, thần thái cuốn hút, cô được nhiều khán giả yêu thích và đón nhận mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Trong series hài kịch lãng mạn "Sex and the City" kinh điển của HBO, nữ diễn viên đóng vai nhân vật Catherine, tình địch của nữ chính Charlotte (do diễn viên Kristin Davis nhập vai). Dù chỉ đóng vai khách mời và xuất hiện trên phim với thời lượng có hạn, nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, sang trọng.

Hiện tại, dù đã U50, nữ diễn viên vẫn thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh cùng chồng cô - Biên kịch Max Handelman cùng 2 con trai khiến nhiều người ngưỡng mộ và ghen tị. Trong một buổi phỏng vấn, nữ diễn viên đã tiết lộ bí quyết giúp cô giữ được một cơ thể khỏe mạnh nằm ở 2 việc sau.

1. Chú trọng quan tâm tới sức khỏe vào buổi tối

Tại buổi phỏng vấn, nữ diễn viên chia sẻ những thói quen lành mạnh giúp cơ thể cô cảm thấy khỏe nhất. Gần đây, cô tập trung vào việc tạo thói quen phục hồi vào ban đêm. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết: "Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ trân trọng giấc ngủ như hiện tại".

Trên thực tế, theo nhiều nhà nghiên cứu, việc ngủ đủ giấc có thể giúp bạn giữ dáng hoặc giảm cân. Nếu bạn chỉ có giấc ngủ ngắn (ít hơn 7 giờ mỗi đêm), bạn sẽ có nguy cơ tăng cân và có chỉ số khối cơ thể (BMI) cao hơn.

Trong một cuộc nghiên cứu vào năm 2020, các nhà khoa học cho thấy những người trưởng thành ngủ ít hơn 7 giờ mỗi đêm có nguy cơ mắc bệnh béo phì tăng tới 41%. Việc thiếu ngủ làm tăng mức độ ghrelin và giảm mức độ leptin, khiến bạn cảm thấy đói và ăn nhiều hơn. Ghrelin là loại hormone khiến chúng ta cảm thấy đói. Trong khi đó, leptin là loại hormone khiến chúng ta cảm thấy no.

Bên cạnh đó, cô cho biết mỗi người đang cố gắng tìm ra thói quen đi ngủ không liên quan đến các thiết bị điện tử của họ: "Khoảng thời gian buổi tối sẽ giúp chúng ta có được một không gian tái tạo thực sự cho bản thân". Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng chú trọng quy trình dưỡng da buổi tối nhằm tái tạo làn da căng bóng, khỏe mạnh sau một ngày dài mệt mỏi.

Cụ thể, nữ diễn viên sử dụng kem dưỡng da ban đêm phục hồi hư tổn và huyết thanh để duy trì làn da căng bóng, mịn màng. Ngoài ra, cô cũng kết hợp sử dụng các sản phẩm kem dưỡng da ban ngày có SPF và kem dưỡng mắt sử dụng công nghệ peptide vào buổi sáng để đạt được hiệu quả làm đẹp cao nhất và giải quyết tình trạng hư tổn của da.

2. Ít quan tâm đến suy nghĩ của người khác

Cũng trong buổi phỏng vấn, nữ diễn viên cũng bày tỏ cô đang trên con đường không quan tâm đến bất điều gì ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của mình. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết cô chưa có được khả năng làm ngơ trước những lời bàn tán không tốt từ mọi người xung quanh dù bản thân có thể nhìn thấy được những ý nghĩ không tốt từ mọi người về mình.

Tuy nhiên, cô không thể chờ đợi đến khi bản thân có thể dễ dàng không quan tâm đến những lời nói của mọi người xung quanh. Cô cho biết: "Tôi cảm thấy rằng mình đã xây dựng hình tượng bản thân đủ. Tôi đủ hiểu bản thân và những gì tôi đã làm đối với những người xung quanh".

Do đó, để có được cuộc sống thoải mái và khỏe mạnh, ít gặp phải những ưu tư, phiền lo của cuộc sống. Nữ diễn viên cho rằng cô không cần phải quan tâm quá nhiều đến những gì mọi người nghĩ về mình.