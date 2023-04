Xem nam chính Trường Nguyệt Tẫn Minh mà tưởng... nữ chính: Makeup lố như hát tuồng, đến cảnh nóng là “tuột hết mood”

Tối 6/4, 6 tập đầu tiên của bom tấn cổ trang Trường Nguyệt Tẫn Minh đã lên sóng nền tảng Youku, khiến MXH thật sự bùng nổ. Thế nhưng với những ai đang chờ đợi màn mở đầu hoành tráng của Ma thần Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) thì chắc phải thất vọng mất thôi! Tạo hình những tập đầu tiên của nam diễn viên Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến ai nấy hết hồn và hoang mang.



La Vân Hi bị chê trong những tập đầu Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Không ít cư dân mạng đã bày tỏ sự thất vọng với tạo hình, cũng như cách định trang nhân vật Đàm Đài Tẫn của Trường Nguyệt Tẫn Minh. Ở mỗi khung hình, La Vân Hi đều có kiểu trang điểm vô cùng dày và lố, với mắt đánh đậm và đôi môi cũng "đậm đà" không kém. Ở những cảnh zoom cận, khán giả có thể thấy rõ những lớp đánh mất, thoa son dày và tương phản với màu da nhợt nhạt, thiếu sắc khí của anh chàng. Một số cho rằng cứ ngỡ La Vân Hi mới là nữ chính vì Bạch Lộc còn chưa có kiểu trang điểm dày cộm như vậy.

Lối trang điểm lố của La Vân Hi khi vào vai Ma thần.

Mặt khác, tình trạng ốm yếu của La Vân Hi trong phim mới tiếp tục trở thành đề tài gây tranh cãi. Đứng hạng 1 hot search là đề tài Đàm Đài Tẫn được so sánh với Nhuận Ngọc (Hương Mật Tựa Khói Sương). Có thể thấy rõ sự chênh lệch ngoại hình giữa 2 nhân vật do La Vân Hi thủ vai, trong đó Đàm Đài Tẫn kém hơn hẳn. Tình trạng thiếu da thịt của mỹ nam 8X thực chất bám sát nguyên tác (vốn mô tả Đàm Đài Tẫn da bọc xương), thế nhưng rõ ràng không mang đến hiệu ứng thị giác mãn nhãn như dự kiến.

Vẻ ốm yếu đáng báo động của sao nam.

Điều này càng thể hiện rõ ràng khi La Vân Hi có cảnh tình cảm cùng Bạch Lộc. Trong một cảnh "giường chiếu" của cặp nhân vật Trường Nguyệt Tẫn Minh, người xem phải rùng mình khi La Vân Hi và Bạch Lộc có kiểu đánh má hồng lố lăng, cứ như bị tát đến đỏ mặt. Khi hai người hôn nhau, cảm giác cặp đôi không nhiều, La Vân Hi thì hoàn toàn "xụi lơ" trong sự kiểm soát của đàng gái. Nhiều người đùa rằng trông cả hai cứ như cặp bách hợp vì La Vân Hi quá ốm yếu.

Cảnh "giường chiếu" bị chê cười trong phim.

Bù lại, Trường Nguyệt Tẫn Minh được khen ngợi về kỹ xảo đúng chuẩn dự án cấp S+, mãn nhãn đến từng chi tiết. Nội dung phim của 6 tập đầu cũng được đánh giá lôi cuốn, hấp dẫn dù rằng một số đoạn chuyển cảnh hơi đột ngột. Nhìn chung, đây là bộ phim đang nhận được độ bàn tán cao, có sự chỉn chu và đầu tư nhưng vẫn còn tùy thuộc vào chặng đường trình chiếu sắp tới, để xem tác phẩm có giúp Youku vươn lên dẫn đầu làn sóng cổ trang 2023 hay không.

Kỹ xảo của phim đỉnh cao, được khen xuất sắc bậc nhất trong nhiều năm qua.

Lịch chiếu Trường Nguyệt Tẫn Minh tuần đầu tiên: phát 6 tập đầu thứ Năm 6/4, sau đó chiếu 2 tập/ngày đến hết tuần vào lúc 17h00.

Ảnh: Youku