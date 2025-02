Xe Toyota 7 chỗ ăn xăng 6,3L/100km, giá hơn 600 triệu, bán rất chạy, đang được tặng vài chục triệu đồng

Ưu đãi 50% phí trước bạ

Sau khi đạt kết quả doanh số không khả quan trong tháng 1/2025, Toyota Việt Nam đã tiến hành ưu đãi mạnh trở lại cho các mẫu xe lắp ráp trong nước nhằm thúc đẩy doanh số và chuẩn bị cho việc kỷ niệm 30 năm gia nhập thị trường ô tô Việt Nam.

Mức ưu đãi áp dụng đối với khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và được đại lý xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) từ ngày 3/2/2025 đến hết ngày 28/2/2025.

Trong dải sản phẩm của Toyota hưởng ưu đãi trong tháng này, thì Veloz Cross là mẫu xe gầm cao được Toyota Việt Nam áp dụng mức ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Theo đó, khách hàng mua xe Veloz Cross có mức ưu đãi giá trị tối đa từ 32 - 33 triệu đồng.

Ngoài ra, tất cả các xe Toyota bán ra trong tháng 2/2025 sẽ đều nhận được lãi suất ưu đãi từ Công ty Tài chính Toyota (TFSVN) với mức chỉ 6,99%/năm để khách hàng có thể tiếp cận dễ dàng hơn đến các dòng xe Toyota đang bán trên thị trường.

Nhằm kỷ niệm 30 năm gia nhập thị trường Việt Nam, Toyota cũng thực hiện chương trình gia hạn bảo hành cho hầu hết các mẫu ô tô khách hàng mua trong năm 2025. Tổng thời gian bảo hành của các mẫu xe xăng sẽ tăng lên tới 5 năm hoặc 150.000 Km, trong khi các phiên bản Hybrid cũng tăng tổng thời gian bảo hành lên 7 năm hoặc 150.000 km.

Toyota Veloz Cross có gì?

Toyota Veloz Cross là mẫu xe 7 chỗ gầm cao mới được Toyota Việt Nam giới thiệu vào tháng 9/2022. Mẫu xe này được định vị là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander Cross, Suzuki XL7,…

Tại Việt Nam, Toyota Veloz Cross ban đầu được nhập khẩu nguyên chiếc Indonesia nhưng sau đó nhằm chủ động về nguồn cung cũng như mang đến mức giá tốt cho khách hàng nên đã chuyển sang lắp ráp trong nước.

Toyota Veloz Cross được phân phân phối chính hãng 2 phiên bản. Mẫu xe được coi là phiên bản nhiều trang bị và dáng vẻ khoẻ khoắn hơn Avanza.

Về động cơ, xe Veloz Cross 20 dùng động cơ 2NR-VE 1.5L, 4 xy lanh thẳng hàng với dung tích 1496cc, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, với công suất cực đại đạt 105Hp tại vòng tua 6000rpm. Đi kèm hộp số vô cấp CVT, hệ thống truyền lực phát triển trên nền tảng dẫn động cầu trước kết hợp hệ thống treo mới mang đến cảm giác lái mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Xe có 3 chế độ lái Eco, Normal và Sport.

Theo công bố từ nhà sản xuất, Veloz Cross có mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp (đô thị và đường trường) là 6,3 lít/ 100 km.

Thêm vào đó, xe có các tính năng an toàn hàng đầu phân khúc, gồm trang bị an toàn hiện đại thuộc gói Toyota Safety Sense. Những trang bị an toàn có thể kể đến như: Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc…

Veloz Cross là một trong các mẫu xe trụ cột doanh số đóng góp trong thành tích đứng đầu thị trường xe du lịch của Toyota trong nhiều tháng liền năm 2024.

Cú hích doanh số của Veloz Cross một phần đến từ việc Toyota Việt Nam điều chỉnh giá bán, tăng sức cạnh tranh cho mẫu MPV trong phân khúc. Đầu tháng 3/2024, hãng Nhật thông báo giá bán lẻ mới cho Veloz Cross bản CVT và CVT Top giảm lần lượt 20 và 38 triệu đồng, tương ứng giá bán mới là 638 triệu và 660 triệu đồng.

Với giá bán này, khách hàng sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận hơn. Đồng thời, để hỗ trợ tối đa cho khách mua xe, Toyota Việt Nam cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mại cho mẫu xe này.

Sau khi được chuyển sang lắp ráp trong nước, Toyota Veloz Cross từng được kỳ vọng có thể cạnh tranh sòng phẳng với Mitsubishi Xpander nhưng sức bán quá tốt của đối thủ khiến Veloz Cross có phần hụt hơi trên đường đua doanh số.

Tuy vậy, với 8.341 xe đến tay khách Việt trong 12 tháng của năm 2024, Toyota Veloz Cross vẫn đủ sức giữ ở vị trí bán chạy thứ 2 phân khúc MPV cỡ nhỏ, chỉ sau Mitsubishi Xpander.

Trong tháng 1/2025, có 217 chiếc Veloz Cross được giao đến tay khách hàng, đây cũng là con số khá ấn tượng đóng góp vào doanh số của Toyota trong tháng đầu năm, dù tháng 1/2025 rơi vào dịp Tết Nguyên đán, nghỉ dài ngày cũng ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của các hãng xe.