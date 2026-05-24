Xe máy điện Honda giảm hơn 10 triệu đồng, rẻ chưa từng có

Từ giữa tháng 5 đến hết tháng 7 năm 2026, Honda Việt Nam cùng các đại lý đã tung ra chương trình ưu đãi giảm trực tiếp 5 triệu đồng tiền mặt cho khách hàng mua xe ICON e:. Không chỉ vậy, người mua còn được hỗ trợ gói trả góp với mức lãi suất cực kỳ ưu đãi chỉ từ 0,55% mỗi tháng. Nhờ đợt khuyến mãi sâu này, chi phí thực tế để sở hữu chiếc xe điện mang thương hiệu Nhật Bản hiện chỉ còn quanh mức 16 triệu đồng .

Đáng chú ý, mức giá chạm đáy hiện tại là kết quả của những đợt "hạ nhiệt" liên tiếp. Trở lại thời điểm đầu tháng 4 năm 2026, hãng xe máy Nhật đã chủ động điều chỉnh giá niêm yết giảm gần 6 triệu đồng cho tất cả các phiên bản. Động thái này kéo mức giá khởi điểm từ 26 - 27 triệu đồng xuống chỉ còn hơn 20 triệu đồng. Nếu so sánh với thời điểm mới mở bán vào tháng 4 năm 2025, chi phí thực tế để sở hữu Honda ICON e: đã giảm hơn 10 triệu đồng.

Việc liên tục tung ra các chính sách kích cầu mạnh tay cho thấy Honda đang phải thay đổi chiến lược tiếp cận trước một thị trường xe máy điện đầy khốc liệt. Dù sở hữu mạng lưới đại lý phủ sóng toàn quốc và bảo chứng từ thương hiệu lâu năm, ICON e: vẫn vấp phải rào cản lớn về giá bán ở giai đoạn đầu ra mắt khi đặt cạnh nhiều đối thủ cạnh tranh sừng sỏ.

Dù mức giá đã trở nên rất rẻ, Honda ICON e: vẫn giữ nguyên những thông số kỹ thuật đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển quãng ngắn. Xe được trang bị khối động cơ điện có công suất 1,5 kW, cho phép vận hành với tốc độ tối đa khoảng 48 km/giờ. Cung cấp năng lượng cho động cơ là cụm pin lithium-ion, mang lại tầm hoạt động hơn 70 km sau mỗi lần sạc đầy với thời gian sạc tiêu chuẩn rơi vào khoảng 8 giờ.

Bên cạnh khả năng vận hành ổn định, mẫu xe máy điện phổ thông này còn ghi điểm nhờ hàng loạt trang bị tiện ích thiết thực. Người dùng sẽ có một không gian cốp chứa đồ rộng rãi, cổng sạc USB tiện lợi tích hợp sẵn để sạc các thiết bị di động và hệ thống phanh kết hợp CBS giúp đảm bảo an toàn tối đa trong quá trình di chuyển trên đường phố đông đúc.