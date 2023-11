Xanh SM thu hút lượng tài xế khủng nhờ chính sách đảm bảo thu nhập dài hạn

Gần 3 tháng đi vào vận hành, Xanh SM Bike đang tạo nên một làn sóng mới cho dịch vụ gọi xe tại thị trường Việt Nam. Ghi điểm với hành khách nhờ dàn xe máy điện chất lượng cao, chất lượng dịch vụ chỉn chu, Xanh SM Bike còn thu hút tài xế bởi chính sách đảm bảo thu nhập linh hoạt, dài hạn.



Tài xế được đảm bảo thu nhập

Rất nhiều tài xế hồ hởi với công việc khi chính sách đảm bảo thu nhập mới của Xanh SM Bike áp dụng linh hoạt và theo đúng mong muốn. Nhờ vậy, lực lượng tài xế mới cũng trở nên đa dạng hơn, không ít người chọn Xanh SM Bike như một công việc bán thời gian, trong khi nhiều người coi đây là công việc chính trong bối cảnh thị trường lao động nhiều cạnh tranh.

Theo đó, Xanh SM Bike đưa ra 3 tiêu chí Đại sứ Xanh Bike 5h, 8h và 10h tương ứng với số giờ làm việc tối thiểu mỗi ngày. Khi đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu mỗi ngày của từng gói, tài xế sẽ được Xanh SM đảm bảo thu nhập tương ứng 200.000 đồng, 320.000 đồng và 400.000 đồng. Chỉ tính riêng phần đảm bảo thu nhập này, tài xế đã chắc chắn có khoản thu nhập cố định đến 12 triệu đồng cho 30 ngày làm việc, chưa kể các chính sách thưởng khác.

Không chỉ nỗ lực lan tỏa giá trị xanh bền vững đến cộng đồng, Xanh SM Bike vẫn luôn cố gắng mang đến cho các Đối tác Tài xế một môi trường làm việc chuyên nghiệp, an tâm và chủ động gia tăng thu nhập

Ngoài ra, Xanh SM Bike còn áp dụng chính sách thưởng điểm tuần hấp dẫn, tối đa đến 1,1 triệu đồng mỗi tuần, tương đương 4,4 triệu đồng mỗi tháng đối với những tài xế đạt hiệu quả công việc cao. Trong khi đó, tài xế mới đăng ký làm việc có thể được thưởng thêm 1 triệu đồng khi đạt mốc 100 chuyến đi trong 7 ngày đầu tiên. Như vậy, chỉ tính riêng việc đảm bảo thu nhập, tài xế Xanh SM Bike có thể đạt mức thù lao khoảng 18 triệu đồng mỗi tháng khi làm việc hiệu quả. Con số này thậm chí còn cao hơn dựa theo năng lực làm việc của mỗi cá nhân.

"Tôi đầu quân cho Xanh SM Bike từ đầu tháng 11 và lựa chọn mức Đại sứ Xanh Bike 8h. Đây là mức phù hợp với nhu cầu làm việc của tôi. Mỗi ngày tôi bắt đầu công việc từ 6h30, thời điểm đưa con nhỏ đi học và kết thúc chuyến đi cũng là lúc đón đứa trẻ tan trường", tài xế Xanh SM Bike Nguyễn Thành Chung (Hà Nội) nói.

Cũng theo tài xế này, trong khoảng 2 tuần làm việc, ngày nào anh cũng đạt chỉ tiêu, trong khi thời gian không bị gò bó quá. "Đặc điểm của xe điện là cần thời gian sạc pin, đó cũng là lúc tôi tranh thủ nghỉ ngơi để tiếp tục công việc vào buổi chiều. Tôi coi đây là một ưu điểm của Xanh SM Bike, giúp tôi không bị cuốn vào guồng công việc liên tục như khi sử dụng xe máy xăng", tài xế này cho biết thêm.

Tối ưu thu nhập từ những đặc điểm có 1-0-2

Chọn Xanh SM Bike là một công việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập giống nhiều người bạn cùng trang lứa khác, Nguyễn Văn Hoàn (Hà Nội) hài lòng với gói Đại sứ Xanh Bike 5h.

"Chỉ cần bỏ ra 1 triệu đồng ban đầu tôi đã được giao chiếc xe máy điện trị giá hơn 50 triệu đồng để bắt đầu công việc. Thu nhập ước tính theo chính sách hiện tại có thể đạt tối thiểu 6 triệu đồng mỗi tháng là con số mơ ước của sinh viên năm nhất như tôi", Văn Hoàn cho biết.

Không chỉ Văn Hoàn nhiều tài xế đánh giá rất cao chính sách hỗ trợ phương tiện làm việc của Xanh SM Bike. Theo đó, tài xế chỉ cần đặt khoản tiền cọc 4 triệu đồng (chia làm 4 lần góp) để nhận chiếc VinFast Feliz S hoặc VinFast Evo200 phục vụ công việc thay vì phải mua một chiếc xe máy mới hoàn toàn, trị giá ít nhất khoảng 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, với đặc điểm ưu việt của xe máy điện, tài xế Xanh SM Bike tiết kiệm rất nhiều chi phí trong quá trình vận hành so với xe máy xăng truyền thống. Ngoài những chi tiết cần thay thế định kỳ hoặc theo điều kiện vận hành thực tế như lốp, má phanh… các mốc bảo dưỡng của xe máy điện cũng dài hơn và không phức tạp như xe máy xăng.

"Xe điện không có nhông xích, không cần dầu mỡ như xe máy truyền thống, nhờ đó những người có tần suất chạy xe cao như chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều khoản bảo trì bảo dưỡng xe", anh Thành Chung nói.

Không những vậy, chi phí năng lượng cho xe điện cũng rất rẻ so với xe xăng, cũng giúp tài xế Xanh SM Bike tối ưu thêm phần thu nhập thực tế. Điều này có nghĩa là so với việc sử dụng xe máy xăng, người dùng sẽ phải chi ít hơn cho nhiên liệu khi đi cùng một quãng đường (đặc biệt là với những chiếc xe máy đã cũ). Xe máy điện thường có hiệu suất cao hơn và giá cả tiền điện thường thấp hơn so với xăng, vì vậy tài xế có thể tiết kiệm được chi phí nhiên liệu khi sử dụng xe máy điện. Ngoài ra, tài xế Xanh SM Bike không phải chịu phần hao mòn, giảm giá trị xe theo thời gian sử dụng, bởi không trực tiếp sở hữu phương tiện như đối với xe xăng. Với tần suất làm việc cao, đây cũng là những yếu tố vượt trội, giúp tối đa thu nhập của tài xế Xanh SM Bike so với xe các dịch vụ gọi xe khác.

Đối tác Tài xế của Xanh SM Bike không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành mà còn tối ưu hóa thu nhập thông qua chính sách chiết khấu hãng thấp.

Theo công bố của Xanh SM Bike, mức chia sẻ doanh số đối với tài xế đang là 73% (hưởng 73% doanh số thực chạy). So với một số hãng gọi xe công nghệ khác trên thị trường, đây là mức chiết khấu cạnh tranh, đảm bảo thu nhập và không gây cảm giác "ức chế". "Ngoài các chi phí phụ thấp hơn, Xanh SM Bike còn giúp tôi tối ưu thu nhập bởi chiết khấu cho hãng thấp", anh Thành Chung cho biết.

Khoảng 3 tháng chính thức triển khai dịch vụ, Xanh SM Bike ngày càng xuất hiện nhiều trên đường phố các tỉnh thành. Hiện tại, thương hiệu này đã có mặt ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Chất lượng dịch vụ được đánh giá tốt, kèm theo chính sách ưu việt cho tài xế, Xanh SM Bike đang dần khẳng định vị thế trên thị trường. Thu nhập của tài xế dự kiến sẽ tăng thêm trong thời gian tới, nhất là khi hãng chuẩn bị tung ra dịch vụ giao hàng.