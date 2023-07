Xác minh vụ du khách bị đánh "hội đồng" tại Bãi Cháy

Ngày 18-7, UBND TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho hay đã chỉ đạo Công an TP Hạ Long khẩn trương xác minh, làm rõ vụ ẩu đả xảy ra tại bãi tắm Bãi Cháy.

Bãi tắm Bãi Cháy. Ảnh minh họa

Theo kết quả xác minh ban đầu, tối 17-7, ông Nguyễn Văn K. (SN 1982, quốc tịch Thụy Sĩ và Việt Nam, lưu trú tại tổ 4, khu 10, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) trình báo khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc đi tắm tại bãi biển Bãi Cháy, đoạn phía sau quán Bar Valley Beach, người bạn của ông K. là Lê Thị Th. (SN 1989, quốc tịch Thụy Sĩ và Việt Nam) đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với nhân viên cho thuê ghế tại bãi biển Bãi Cháy là Nguyễn Trọng C. (SN 2001, trú tại tổ 5, khu 10, phường Bãi Cháy).

Ông K. can ngăn thì bị một số nam thanh niên lao vào đánh "hội đồng" khiến ông bị sưng nề vùng mắt phải, xuất huyết kết mạc mắt.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Bãi Cháy đã triệu tập Nguyễn Trọng C. để xác minh, làm rõ.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Trọng C. khai nhận khi xảy ra mâu thuẫn đã bị bà Th. dùng vỏ chai bia đập vào (không bị thương tích gì). Sau đó, C. đã gọi người đến đánh ông K..

Vụ việc đang được Công an TP Hạ Long tiếp tục làm rõ.