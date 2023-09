Xác minh clip nữ sinh lớp 9 bị nhóm bạn đánh đập, lột đồ trong rừng

Ngày 30/9, ông Hoàng Tiến Thọ - Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cho biết, hiện tại Ban công an xã này đang phối hợp với Công an huyện Thanh Chương điều tra làm rõ sự việc một nữ sinh trên địa bàn bị đánh đập, lột quần áo.

Trước đó, từ sáng 30/9, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip và hình ảnh ghi lại cảnh một nữ sinh bị 2 bạn nữ đánh đập trong rừng keo.

Hình ảnh cắt từ clip vụ việc nữ sinh bị đánh đập, lột đồ trong rừng keo gây bức xúc dư luận.

Điều đáng lên án là nhóm người này vừa đánh đập vừa lột đồ của nữ sinh rồi dùng điện thoại quay video lại để tung lên mạng xã hội. Mặc cho nữ sinh liên tục khóc, van xin nhưng nhóm người trên vẫn không chịu buông tha.

Qua tìm hiểu được biết, sự việc xảy ra tại rừng keo trên địa bàn xã Thanh Đức (huyện Thanh Chương, Nghệ An) vào ngày 27/9 vừa qua.

Nữ sinh bị đánh đập và lột đồ là em N.T.P.A. (SN 2009, học sinh lớp 9, Trường THCS xã Thanh Mỹ). Nhóm nữ sinh đánh bạn có 2 người ở xã Cát Văn, 2 em khác ở xã Phong Thịnh và Thanh Tiên (huyện Thanh Chương). Trong 4 học sinh trên có 3 em trực tiếp hành hung nữ sinh A.

Sau khi bị đánh đập, nữ sinh A. tỏ ra rất hoảng loạn, sợ hãi. Nắm bắt được thông tin, phía gia đình nữ sinh sau đó đã lên trình báo Công an xã Thanh Mỹ để có hướng xử lý.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.