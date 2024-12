Xác định danh tính người đàn ông tử vong trong ô tô rơi xuống sông Đà ở Hòa Bình

Theo thông tin ban đầu, vào 08h00' cùng ngày, Công an xã Sơn Thủy, huyện Mai Châu nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 01 phương tiện ô tô chìm dưới lòng hồ sông Đà thuộc khu vực chợ Bãi Sang, xóm Sạn Sộp, xã Sơn Thủy, huyện Mai Châu. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Mai Châu đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu hộ, trục vớt chiếc xe trên (biển kiểm soát 28A-017.30). Sau khi trục vớt phát hiện có 01 thi thể nam giới bên trong xe.

Đã xác định danh tính nạn nhân trong chiếc xe ô tô phát hiện dưới lòng hồ sông Đà (Ảnh Cơ quan công an cung cấp)



Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là anh H.T. T (sinh năm 1978, trú tại Tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La).

Cơ quan công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cho biết, qua lời khai do chị chị D.T. H (sinh năm 1979, trú tại Tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) – là vợ anh H.T. T cung cấp, chiếc xe ô tô có biển kiểm soát 28A-017.30 do chồng chị là anh H.T. T là cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La lái xe đi khỏi nhà từ ngày 26/11/2024.

Sau khi trục vớt xe, phát hiện trong xe có 01 thi thể nam giới, qua chị H xác nhận, đây là anh H.T. T - chồng chị H.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.