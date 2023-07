Xả súng kinh hoàng ở New Zealand, HLV Mai Đức Chung gọi về cho vợ

HLV Mai Đức Chung gọi điện cho vợ trấn an sau vụ xả súng ở New Zealand ngày 20/7.

Tin cho biết một tay súng đã thực hiện cuộc tấn công vào sáng 20/7 (giờ địa phương) tại một toà nhà ở khu thương mại Aukland (New Zealand). Vị trí nơi xảy ra vụ việc chỉ cách khách sạn nơi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Mỹ đóng quân vài trăm mét.



Sự kiện gây nên nỗi lo về vấn đề an ninh, an toàn với các đội tuyển tham dự World Cup 2023. Tuy nhiên, thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, các thành viên của đội vẫn an toàn. Trong ngày 20/7, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn ra sân tập luyện bình thường. Bản thân HLV Mai Đức Chung cũng gọi điện về cho vợ để trấn an, thông báo tình hình của mình.

An ninh tại Aukland đã được siết chặt và tăng cường sau vụ xả súng. BTC nước chủ nhà và FIFA đồng thời khẳng định lễ khai mạc cũng như World Cup 2023 sẽ diễn ra đúng kế hoạch.

VFF hôm nay cho biết đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã hoàn tất khâu chuẩn bị về chuyên môn và các thủ tục cần thiết để bước vào trận ra quân trước đương kim vô địch Mỹ. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 8h sáng ngày 22/7 (giờ Việt Nam).