Xả ma túy xuống bồn cầu, Công an quyết định đào bể phốt

Mới đây, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Tân Uyên phối hợp Công an xã Trung Đồng thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Hà Văn Tau (sinh năm 1988, trú tại bản Phiêng Phát, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý.

Hà Văn Tau (trái) và Lò Văn Tuấn sau khi bị bắt

Quá trình thi hành lệnh, đối tượng có biểu hiện chống đối và bỏ chạy xuống khu vực bếp, nhà vệ sinh. Lực lượng Công an đã kịp thời truy đuổi khống chế. Tại chỗ thu giữ một gói nhỏ heroin cùng số tiền 1.090.000 đồng (Tau khai nhận do bán ma tuý cho nhiều người mà có). Nghi vấn đối tượng tẩu tán ma tuý vào bồn cầu nhà vệ sinh, lực lượng Công an quyết tâm đào, mở bể phốt nhà đối tượng. Kết quả đã phát hiện, thu giữ một túi nilon bên trong có 26 gói heroin.

Hà Văn Tau khai nhận đã mua số ma tuý trên về chia nhỏ bán kiếm lời. Mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT bắt khẩn cấp đối tượng Lò Văn Tuấn, sinh năm 1990, cùng trú tại bản Phiêng Phát về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý (Đồng phạm giúp sức). Trong quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT phát hiện thu giữ tại nơi ở của Tau 1 chi động vật. Tau khai nhận là chi gấu chó được đối tượng mua tại huyện Mường Tè, mang về ngâm rượu sử dụng.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an huyện Tân Uyên ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà Văn Tau và Lò Văn Tuấn tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.