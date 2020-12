Wowy tuyên bố sẽ thực hiện MV cho ca khúc “kén nghe” bất chấp sự ngăn cản, khẳng định sẽ đưa vào album năm 2021

Toàn văn dòng trạng thái của rapper Wowy trên trang cá nhân:

Wowy chia sẻ một việc với mọi người nhé.Wowy có một ca khúc mà mọi người thường gọi tên là: Bật Đèn Lên hay Nỗi Sợ hay Đừng tin vào nỗi sợ hay Nỗi sợ chỉ là điều gian dối hay Believe no fear...Yeah! Đây là một sáng tác Wowy đã hoàn thành bản hoàn chỉnh từ năm 2019, Wowy có diễn ở một số nơi mang tính lan tỏa đến cộng đồng trong năm 2020 và Wowy vẫn chưa ra mắt bản audio chính thức trên bất kì nền tảng nào.

Đây là một tác phẩm đặc biệt Wowy mong muốn khi nó ra mắt sẽ giúp cho nhiều hoàn cảnh bế tắc nội tâm có thể vực dậy tinh thần, Wowy viết bài nhạc khi nghĩ về những đứa trẻ vị thành niên rơi vào giai đoạn khủng hoảng của tâm sinh lý bản thân, có những em đã tự sát vì không tìm được chỗ dựa tinh thần hay tìm ra phương thức cách để giải thoát tâm lý, Wowy mong bài nhạc này của mình sẽ đâu đó xuất hiện trong tâm trí các em đặc biệt đó để em biết có anh đây, có những tinh thần tích cực, có những lời nói văng vẳng bên tai em cho em biết em là ai và em có thể làm gì tốt đẹp cho đời mình.

Đó chính là đừng tin vào nỗi sợ, vượt qua nó và sống cuộc đời em yêu thích, cuộc sống mà em xứng đáng được có.Với ca khúc này Wowy đã quyết định từ đầu sẽ làm MV cho bài nhạc và nếu có nhãn hàng tham gia hỗ trợ chi phí thì rất tốt nhưng nếu không có Wowy vẫn nhất quyết làm Mv, có nhiều người nói với Wowy, anh đừng làm MV bài này, vì bài rất kén người nghe, anh đầu tư sẽ tốn kém và không được top trending này nọ.

No no no, mọi người hiểu sai rồi, Wowy từ lúc viết bài nhạc Wowy đã xác định cho đi thật nhiều với bài này rồi, điều Wowy muốn là ca khúc này có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến những ngách khán giả đang bị bế tắc và cần bàn tay chìa ra kéo họ vực dậy, bài nhạc làm ra để cho đi nên Wowy không mong chờ mình thu lợi nhuận gì từ ca khúc này, ngoài xã hội kia, có rất rất nhiều hoàn cảnh cần được giúp đỡ, Wowy không thể giúp hết tất cả bằng tiền bạc vật chất nhưng Wowy tin thông qua âm nhạc của mình, Wowy có thể là động lực, là tinh thần, là niềm tin của rất nhiều đứa trẻ, nhiều thanh thiếu niên, nhiều đối tượng khác nữa thấy mình đâu đó trong từng ca từ của Wowy.

Tại sao tới giờ Wowy vẫn chưa ra Mv, bài nhạc này Wowy và ekip đã chọn đạo diễn phù hợp cho ca khúc từ đầu năm 2020 rồi, và Wowy chờ ngày có thể hợp tác với đạo diễn đó cho ca khúc này của mình. Hiện anh không về Việt Nam được vì COVID-19, khi thời điểm tới, Wowy mong anh đạo diễn có thể cùng Wowy đem niềm tin lan tỏa muôn nơi bằng âm nhạc và hình ảnh.

Với ca khúc này Wowy mong muốn kết hợp cùng một tổ chức vì trẻ em Việt Nam để lan tỏa tình yêu đến đúng nhiều đối tượng cần thiết hơn. Và Wowy cũng mong mọi người sẽ giúp Wowy lan tỏa tình yêu thương và cũng yêu thích bài này của Wowy khi ca khúc có thể ra mắt chính thức.Wowy sẽ đặt ca khúc này vào album 2021 của mình!