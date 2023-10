Will Smith và vợ ly thân, công chúng phẫn nộ: "Cô ta hủy hoại người đàn ông đó"

Jada Pinkett Smith gây chấn động khi thừa nhận ly thân Will Smith được 7 năm. Ảnh:

Trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 11/10 với People, Jada Pinkett Smith bất ngờ tiết lộ đã ly thân với chồng, tài tử Will Smith, từ năm 2016. Điều này có nghĩa vào thời điểm Will tát Chris Rock trên sân khấu Lễ trao giải Oscar 2022, họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.

Tuy nhiên, Jada nhấn mạnh chưa tính đến chuyện ly hôn: “Chúng tôi đã cùng nhau thực hiện một số công việc thực sự có sức nặng. Chúng tôi có tình yêu sâu đậm với nhau và chúng tôi sẽ tìm hiểu xem điều đó sẽ như thế nào đối với cả hai”.

Nữ diễn viên sinh năm 1971 cũng đề cập đến thông tin này trong cuộc phỏng vấn với Hoda Kotb trên NBC News, dự kiến lên sóng ngày 13/10. Theo trailer, Jada chia sẻ có nhiều thứ khiến mối quan hệ giữa họ rạn nứt.

“Tôi nghĩ vào thời điểm bước sang năm 2016, chúng tôi đã kiệt sức vì cố gắng. Tôi nghĩ cả hai chúng tôi vẫn còn mắc kẹt trong ảo tưởng về những gì chúng tôi nghĩ người kia nên như thế nào”, người đẹp giải thích.

Jada nói thêm cả hai vẫn cố giữ lời hứa mãi mãi bên nhau trong đám cưới vào 26 năm trước. Đó là lý do họ không ly hôn dù tách nhau ra nhiều năm.

Khi được hỏi tại sao chưa bao giờ nói sự thật về bản chất cuộc hôn nhân với Will Smith, Jada cho biết cả hai cảm thấy chưa sẵn sàng. Họ cố gắng tìm cách cân bằng mối quan hệ cũng như làm sao để trình bày điều đó với mọi người.

Liên quan đến cái tát tai tiếng tại Oscar 2022, Jada khẳng định với People cô cũng như phần còn lại của thế giới, bị sửng sốt trước hành động của chồng. Cô nghĩ đó là trò đùa được dàn dựng cho đến khi tài tử Men In Black trở lại ghế ngồi với biểu cảm bực bội. Dù chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vẫn quay sang hỏi: “Anh ổn chứ?”.

Jada khẳng định không biết về ý định tát Chris Rock của chồng. Ảnh: Getty Images

Theo Jada, Chris đã nói xin lỗi cô vì lấy cái đầu hói do chứng rụng tóc ra làm trò đùa. “Chris bước xuống sân cuối sân khấu và cố gắng xin lỗi tôi. Anh ấy nói, ‘Tôi không có ý làm tổn thương cô’. Tôi đáp, ‘Tôi không thể nói về chuyện này bây giờ, Chris. Đây là chuyện cũ rồi’”, cô kể và tiết lộ không nói chuyện với nam diễn viên hài kể từ đó.

Nhà sản xuất African Queens cũng lần đầu kể chuyện Chris Rock từng có ý định tán tỉnh cô sau khi kết thúc cuộc hôn nhân 18 năm với Malaak Compton-Rock vào năm 2014 và showbiz đang rộ lên tin đồn vợ chồng Smith sắp “đường ai nấy đi”.

Nam diễn viên hài rủ Jada đi hẹn hò khiến cô bất ngờ. “Anh ấy nói, ‘Không phải em và Will sẽ ly hôn sao?’. Tôi nói, ‘Không. Chris, đó chỉ là tin đồn thôi”. Anh ấy đã kinh hoàng. Anh ấy xin lỗi nhiều lần và thế là xong”, nữ doanh nhân nhớ lại.

Smith và Pinkett Smith gặp nhau lần đầu trên trường quay bộ phim sitcom The Fresh Prince of Bel-Air vào năm 1994. Thời điểm đó, Will vẫn đang trong cuộc hôn nhân với người vợ đầu tiên (ly hôn năm 1995).

Ông bà Smith kết hôn vào năm 1997. Họ có hai con chung là Jaden và Willow. Will cũng có con trai với vợ cũ, tên là Trey.

Công chúng nổi giận

Công chúng nổi giận cáo buộc Jada lợi dụng Will để quảng bá sách và nâng cao danh tiếng. Ảnh: AP

Sau khi tiết lộ bí mật hôn nhân với truyền thông, Jada Pinkett Smith hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng và cả đồng nghiệp trong nghề.

Ngay trên sóng chương trình The View, MC Ana Navarro cáo buộc nữ diễn viên The Girls Trip sử dụng chuyện đời tư để quảng bá cho cuốn sách mới Worthy sắp ra mắt ngày 17/10.

“Tôi nghĩ cô ấy đang có mối quan hệ với tài khoản ngân hàng của mình. Mỗi lần cô ấy cần tăng xếp hạng của Red Table Talk, mỗi lần cần bán sách, cô ấy lại thả những quả bom. Tôi thấy điều đó không hợp lý. Tôi sẽ nói với các bạn điều này: hãy cẩn thận với bất kỳ ai giả vờ có một cuộc hôn nhân hoàn hảo”, nữ MC châm biếm.

Khán giả cũng chung suy nghĩ với Navarro. Nhiều người gọi Jada là kẻ nói dối, nhận định cô đang cố gắng bảo vệ danh tiếng của mình và hạ bệ chồng. Một bộ phận chỉ trích Jada là người chỉ yêu bản thân (ái kỷ) và lợi dụng chồng để nâng cao giá trị bản thân, bằng chứng là cô thừa nhận chuyện ngoại tình và được Will tha thứ vào năm 2020, đồng thời cũng là nguyên nhân cho hành động tát Chris trên Oscar khiến anh bị “cấm cửa” trong 10 năm.

“Đúng là kẻ dối trá. Cô ta chỉ đang cố gắng kiểm soát thiệt hại cho danh tiếng của chính mình. Công chúng không dễ bị xỏ mũi. Hẹn gặp lại Jada”, “Bất cứ quyết định nào Will và Jada đưa ra trong cuộc hôn nhân của họ đều là việc riêng của họ. Nhưng đừng phủ nhận rằng tất cả mọi người không thấy người phụ nữ này đã công khai làm nhục, thao túng và hạ thấp chồng cô ta trong vài năm qua. Nó thật kinh tởm”, “Cô ta cần bỏ họ Smith ra khỏi tên và quay lại với Jada Pinkett”, “Dối trá. Cô định nói với chúng tôi rằng Will tự phá hoại sự nghiệp của mình vì một người mà anh ta không còn sống chung à?”, “Jada chỉ cố gắng bán sách. Tại sao sau 7 năm có quá nhiều kịch tính giữa họ để rồi bây giờ lại nói với chúng tôi rằng họ thậm chí không ở cùng nhau. Thật nhàm chán và khó chịu”, “Jada cần ngừng việc làm Will xấu hổ vào thời điểm này”, “Jada liên tục làm người đàn ông đó xấu hổ một cách công khai”, “Người phụ nữ này không xứng đáng với Will. Cô ta luôn ném anh ấy xuống gầm xe buýt để mọi người có thể chế nhạo anh ấy”, “Cô ta đã hủy hoại người đàn ông này”...

MC Ana Navarro công khai chỉ trích Jada trên sóng truyền hình. Ảnh: Getty Images

Theo Page Six, Daily Mail