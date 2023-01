WHO tiết lộ nội dung cuộc họp cấp cao với Trung Quốc về COVID-19

Theo thông cáo báo chí Báo Người Lao Động nhận được từ WHO hôm 31-12-2022, cuộc họp cấp cao đã được tổ chức một ngày trước đó giữa các bên: WHO, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) và Cơ quan Quản lý và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc.

Các quan chức cấp cao của NHC và CDC Trung Quốc đã thông báo cho WHO về chiến lược và hành động đang được triển khai của nước này trong các lĩnh vực dịch tễ học, giám sát các biến thể, tiêm chủng, chăm sóc lâm sàng, truyền thông và R&D (nghiên cứu và phát triển).

Người dân đeo khẩu trang tại lễ đón năm mới ở thủ đô Bắc Kinh đêm 31-12-2022 - Ảnh: REUTERS

WHO cho biết họ đã một lần nữa yêu cầu chia sẻ thường xuyên dữ liệu cụ thể, theo thời gian thực về tình hình dịch tễ học - bao gồm thêm dữ liệu về trình tự gien SARS-CoV-2, dữ liệu về tác động của dịch bệnh bao gồm số ca nhập viện, nhập viện ICU và tử vong, dữ liệu về tiêm chủng (đặc biệt là ở những người dễ bị tổn thương và những người trên 60 tuổi).

WHO nhắc lại tầm quan trọng của việc tiêm phòng và tiêm nhắc lại để bảo vệ chống lại bệnh nặng và tử vong cho những người có nguy cơ cao.

WHO kêu gọi Trung Quốc tăng cường giải trình tự gien SARS-CoV-2, quản lý lâm sàng và đánh giá tác động, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ trong các lĩnh vực này.

Các nhà khoa học Trung Quốc cũng được mời tham gia chặt chẽ hơn vào mạng lưới chuyên gia COVID-19 do WHO đứng đầu, bao gồm cả mạng lưới quản lý lâm sàng COVID-19. WHO đã mời các nhà khoa học Trung Quốc trình bày dữ liệu chi tiết về trình tự gien SARS-CoV-2 tại cuộc họp của Nhóm tư vấn kỹ thuật về sự tiến hóa của virus SARS-CoV-2 vào ngày 3-1 sắp tới.

Việc giải trình tự gien SARS-CoV-2 và tổng hợp về cơ sở dữ liệu chung GISAID là một hoạt động quan trọng được WHO kêu gọi các nước thành viên tăng cường năng lực từ đầu đại dịch, bởi dữ liệu này giúp nắm bắt các biến chủng đang tham gia vào các đợt bùng phát, từ đó kịp thời phát hiện khi virus đột biến và tạo ra "biến chủng mới cần quan tâm".