WeDo “tiếp lửa” cho dự án Sài Gòn Xanh và Bệnh viện đồ da: Những khoảnh khắc xúc động mở ra năm 2024 rực rỡ

Là hai đề cử xuất hiện trong WeChoice Awards 2023, Bệnh viện đồ da (Hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng) và Sài Gòn Xanh (Hạng mục Z-Project - Dự Án Trẻ Vì Cộng Đồng) đã mang đến những câu chuyện, niềm cảm hứng rất tích cực. Hành trình của họ nhanh chóng được lan tỏa và nhận sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng, khi Bệnh viện đồ da trở thành TOP 10 Nhân vật truyền cảm hứng, còn Sài Gòn Xanh đứng đầu hạng mục Z-Project thuộc GenZ Area.

Những con người đi qua bao khó khăn, thử thách vẫn sẽ tỏa sáng rực rỡ với đam mê và ý chí của mình. Đây cũng chính là lý do dự án WeDo “Tiếp lửa bản lĩnh” do Tiger Beer cùng WeChoice Awards 2023 lựa chọn đồng hành với Sài Gòn Xanh và Bệnh viện đồ da. Hơn 150 kênh rạch ô nhiễm giữa lòng phố thị mà Sài Gòn Xanh đã “giải cứu” thành công, hay Bệnh viện đồ da “hội ngộ” các anh em đường phố, tất cả đều là thành quả đáng nể được tạo nên từ bản lĩnh can trường, tinh thần dám mơ lớn, dám thực hiện và đem lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Hành trình can trường còn được thể hiện một cách rõ nét hơn khi Sài Gòn Xanh và Bệnh viện đồ da chia sẻ câu chuyện của mình tại sự kiện WeDo “Tiếp lửa bản lĩnh”. Đó là những khó khăn từ khi mới thành lập, bước đầu lan tỏa sức ảnh hưởng và quá trình tạo nên thành quả ý nghĩa cho cộng đồng.

Bữa tiệc tưởng chừng đơn giản này lại là mong muốn khó có thể thực hiện của nhóm “anh em đường phố” tại Bệnh viện đồ da

Trong không gian ấm cúng của buổi tối cuối năm, các thành viên của Sài Gòn Xanh và Bệnh viện Đồ Da đã có một buổi tiệc tất niên ngoài kế hoạch. Bất ngờ, hào hứng và đầy cảm xúc là cảm nhận chung của các thành viên khi đến với buổi tiệc tất niên mà BTC Wechoice Awards 2023 chuẩn bị cho cả hai nhóm tại hai thành phố.

Tại TP. Hồ Chí Minh, hơn 30 thành viên trong nhóm Sài Gòn Xanh đã có những giây phút tổng kết lại năm 2023 đầy xúc động bên nhau

Anh Lương Ngọc bày tỏ lời xin lỗi đến các thành viên bởi trên cương vị là một người đội trưởng, cận Tết cũng chưa thể lo cho anh em trong nhóm một bàn tiệc đủ đầy là một thiếu sót rất lớn. Bởi mọi dư dả nhóm có được đều ưu tiên để trang bị thiết bị bảo hộ. Đồng thời, anh Lương Ngọc cũng gửi lời cảm ơn đến Tiger Beer, thương hiệu đã đồng hành để anh và những anh em có được những khoảnh khắc ý nghĩa, khép lại năm Quý Mão trọn vẹn.

Bạn Huỳnh Thế Ân (quản lý nhân sự của dự án Sài Gòn Xanh) không giấu nổi những giọt nước mắt khi chia sẻ về công việc và áp lực thầm lặng mà mỗi thành viên đã phải trải qua, về việc “tự dặn mình phải ngó lơ” ánh mắt phán xét của người khác khi làm những chuyện chẳng giống ai.

Bạn Huỳnh Thế Ân xúc động chia sẻ về hành trình đã qua

Có những câu chuyện nghẹn ngào nhưng khiến người ta phải nhớ mãi về buổi tối ngày hôm ấy, nơi bản lĩnh tồn tại trong chính những quyết định, những việc làm đời thường, rằng: "Em đã từng có một công việc ổn định tại đội phòng cháy chữa cháy nhưng rồi quyết định dừng lại và đi cùng với dự án Sài Gòn Xanh. Ai cũng cho rằng em đã tự tô đen bức tranh đầy màu sắc của chính mình. Nhưng lại chẳng ai biết được, chính những thành viên, những trải nghiệm mà Sài Gòn Xanh mang lại đã tạo cho em một hành trình mới đầy rực rỡ" hay "Chẳng biết sức mạnh hay ý chí nào đã khiến mình vượt đến 40 cây số chỉ để tham gia công việc 'ngâm mình dưới dòng kênh' cùng cả nhóm. Buổi tiệc hôm nay như một phần thưởng dành cho chính những nỗ lực mà bản thân còn tự ngẫm thấy 'kì diệu' ấy, bởi 28 năm, đây là lần tiên có dịp đến 1 nơi sang trọng như thế này" - 2 bạn trẻ thuộc Sài Gòn Xanh chia sẻ.

Tại Hà Nội, các nhân viên của Bệnh viện đồ da vừa hoàn thành xong những đơn hàng cuối để kịp gửi đi trước Tết. Một bữa tiệc tất niên ấm cúng là nơi anh Nguyễn Văn Phúc - một trong hai nhà sáng lập Bệnh viện đồ da chia sẻ về hành trình của mình. Từ “văn phòng” là căn phòng ngủ chật chội, ngổn ngang đồ đạc và 100 triệu tiền vốn, Bệnh viện đồ da ngày nay đã trở thành một công xưởng, “đại bản doanh” dành cho những người có hoàn cảnh cơ nhỡ, lang thang.

Anh Nguyễn Văn Phúc bồi hồi chia sẻ về quá trình tạo nên Bệnh viện đồ da

Bữa tiệc chính là lời cảm ơn từ Tiger Beer, cảm ơn những hành động “dám làm” vì lợi ích cộng đồng, dù khó khăn nhưng vẫn giữ vững bản lĩnh để đương đầu. Nhìn thấy sự đồng điệu về tinh thần bản lĩnh của một “mãnh hổ”, thương hiệu đã quyết định dành tặng một phần quà ý nghĩa - gói đồng hành nhằm tiếp lửa cho bản lĩnh của Sài Gòn Xanh và Bệnh viện đồ da, tiếp tục bước tới trên hành trình đầy ý nghĩa và truyền cảm hứng.

Bệnh viện đồ da và Sài Gòn Xanh nhận phần quà đồng hành từ bia Tiger

Sự đồng hành từ Tiger Beer và WeDo chắc chắn sẽ tiếp thêm cho ngọn lửa đam mê của những con người vì cộng đồng được cháy lên một cách rực rỡ và trọn vẹn hơn trong hành trình phía trước. Anh Nguyễn Văn Phúc - đại diện Bệnh viện đồ da chia sẻ: “Chỉ khi chúng ta đứng vững được trên chính đôi chân của mình thì chúng ta có thể đứng vững trước mọi sóng gió của cuộc đời. Khi mỗi một cá nhân tốt lên sẽ giúp cho cuộc sống của họ tốt lên, gia đình họ tốt lên, xã hội tốt hơn và rộng hơn là đất nước giàu mạnh hơn”. Trong năm 2024 này, Bệnh viện đồ da sẽ lên kế hoạch mở thêm các chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh để có thể tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho những anh em đường phố.