WEAN - Naomi: Cặp bài trùng hợp rơ cả phong cách lẫn âm nhạc, khẳng định chia tay vẫn ra nhạc cùng nhau

Không đình đám "phá đảo" truyền thông nhưng, WEAN (Lê Thượng Long, SN 1998) và Naomi (Huỳnh Roestel Naomi, SN 1996) là cặp đôi quen thuộc với giới trẻ. Là những nghệ sĩ hoạt động độc lập với âm nhạc độc đáo, có tính nguyên bản, WEAN - Naomi sở hữu lượng fan nhạc trung thành cực đông đảo. Không chỉ là "cặp bài trùng" trong âm nhạc, cặp đôi còn có phong cách đồng điệu khó tả, chuyện tình của cả hai được nhiều người ngưỡng mộ. Tối 17/5, WEAN bất ngờ đăng tải dòng trạng thái thông báo anh và Naomi đã chia tay khiến dân tình tiếc nuối.

Làng indie Việt chắc chắn không thể thiếu đi màu sắc riêng biệt của WEAN và Naomi. Cả hai được biết đến qua những ca khúc nổi tiếng giới trẻ như She Said, Retrograde, A Line Without Hook,... Âm nhạc của WEAN và Naomi được yêu thích bởi cảm xúc chân thật, hòa trộn giữa hai phong cách âm nhạc khác nhau: rap - dream pop mang màu sắc "cũ kỹ đầy hoài niệm". Tiếp xúc với văn hoá nước ngoài từ nhỏ, nhạc của cặp đôi còn mang một chút old school RnB và Rock.

WEAN không ngại khẳng định, trong suốt thời gian đầu, Naomi cũng là người đã giúp anh biết đến âm nhạc mới cũng như mở ra những không gian, cảm xúc chưa từng chạm đến. Trước khi công bố "đường ai nấy đi", WEAN trở lại vào tháng 9/2022 với Celina, được viết sau chuỗi thời gian anh gặp nhiều vấn đề tinh thần.



Trở thành cảm hứng của nhau, Naomi và WEAN không chỉ phát triển âm nhạc mà còn theo đuổi phong cách đậm tính cá nhân, hoài cổ và thời thượng. Cả hai bên cạnh nhau đã trở thành hình mẫu của phong cách Y2K tại Việt Nam, càng nổi tiếng hơn khi cơn sóng này trở lại và làm mưa làm gió thông qua các xu hướng MXH.

Chia tay vẫn có thể ra nhạc cùng nhau

Bài đăng công bố tin chia tay được WEAN cập nhật vào tối 17/5 khiến fan cặp đôi bất ngờ và tiếc nuối. Trong một sự kiện của nhà SpaceSpeakers mới đây, cặp đôi vẫn công khai xuất hiện chung.

WEAN khẳng định, dù cả hai không còn là một cặp nhưng sẽ trở thành bạn bè thân thiết, và có thể ra nhạc cùng nhau: "...Cảm ơn tất cả các bạn, những người đã luôn support bọn mình, support cho tình yêu của bọn mình từ những ngày đầu, WEAN Mi hi vọng, mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cho tình bạn này, dù có gì xảy ra đi nữa, chuyện của 2 đứa sẽ không thể nào trọn vẹn hơn nếu thiếu đi tình cảm và sự thấu hiểu của mọi người như trước giờ!

WEAN và Mi không dám nói quá nhiều, vì cả 2 đều biết sẽ rất khó để kiểm soát nổi dòng cảm xúc này, bọn mình chỉ muốn mọi thứ thật nhẹ nhàng như mối quan hệ của 2 đứa hiện nay, muốn mọi người biết là bọn mình vẫn ổn và vẫn bên cạnh nhau khi cần, khi có show (vẫn nhận show chung nha), hoặc có thể là 1 bài hát mới... có sao đâu!!".