Watsons khởi động chiến dịch Dám ước mơ, Dám thực hiện, đưa chương trình săn sale 1000đ trở lại dịp 8/3

Là một thương hiệu được 90 triệu phụ nữ ở châu Á, Đông Âu và Trung Đông tin tưởng, Watsons chính thức khởi động chiến dịch với chủ đề chính "Dare To Be" trong tuần lễ Quốc tế Phụ Nữ 8/3 với mong muốn khuyến khích tất cả chị em phụ nữ vượt qua những định kiến, áp đặt, bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân "làm điều mình muốn, theo cách mình yêu" và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Phụ nữ hiện đại "dám" ước mơ, "dám" thực hiện

Chiến dịch #Daretobe là sự tiếp nối từ thành công của chiến dịch "The New Beautiful" đã ra mắt tại Việt Nam và trên toàn châu Á trong năm 2022, để truyền cảm hứng và nâng cao nhận thức về vẻ đẹp toàn diện. Qua chiến dịch lần này, Watsons hi vọng có thể truyền cảm hứng cho tất cả phụ nữ trở nên dũng cảm (Braveher), nổi bật (Boldher) và mạnh mẽ hơn (Strongher),.. để chúng ta có thể "dám trở thành" những phiên bản tốt hơn, chân thật nhất của bản thân và sống đúng với đam mê, cá tính của mình.

Đâu là phiên bản bạn chọn để bứt phá trong năm nay?

Cam kết đi đôi với hành động, Watsons luôn có những bước đi tiên phong để hiện thực hóa sự ủng hộ này thông qua những dự án vì cộng đồng. Dẫn đầu với chiến dịch "Braveher" thông qua mối quan hệ hợp tác giữa Watsons và Operation Smile với chương trình "Women in Medicine" – đồng hành cùng phụ nữ trong y học. Watsons góp phần trao quyền đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực y tế cho phái nữ bằng cách tài trợ lộ trình đào tạo chuyên sâu cho phái nữ giúp họ có cơ hội tham gia, lãnh đạo các ca phẫu thuật cho trẻ em bị sứt môi và hở hàm ếch. Kể từ khi hợp tác bắt đầu, Watsons đã tài trợ hơn 6.000 ca phẫu thuật chỉnh sửa miễn phí cho Operation Smile thông qua chương trình cộng đồng toàn cầu mang tên Give a Smile của Tập đoàn.

Không những thế, Watsons cũng sẽ tích cực thu hút cộng đồng người mua sắm Watsons thông qua một loạt các sự kiện, hội thảo và buổi cố vấn đầy bổ ích bởi các nhà lãnh đạo phụ nữ nhằm chia sẻ, truyền động lực cho những bạn nữ trẻ khác.

Chọn quà 8/3 thật khó, đã có Watsons lo

Nếu được "người thương" tặng quà trong dịp lễ 8/3 thì quá là thích nhưng mà tự thưởng cho bản thân sẽ càng thích hơn đúng không cả nhà? Với vị thế là nhà bán lẻ hàng đầu châu Á, Watsons sẽ không làm bạn thất vọng với hơn 12.000 sản phẩm cùng ngàn deal hot từ các thương hiệu đình đám như Eucerin, Inner B, Neutrogena, Hadalabo, Wetbrush,… cùng loạt deal độc quyền chỉ có tại Watsons. Đặc biệt là huyền thoại sale lớn của năm 1.000đ đã trở lại, lên đến 500 sản phẩm thứ 2 giá 1.000đ tha hồ chiêu đãi hội chị em trong tuần lễ này.

Nhanh tay chốt đơn ngay 500 sản phẩm thứ 2 giá 1.000đ với loạt thương hiệu nổi tiếng trong làng làm đẹp và đặc biệt là độc quyền chỉ có tại Watsons.

Dàn nhân viên siêu tâm lý của Watsons luôn sẵn sàng tư vấn các set quà đảm bảo đúng ý các chị em giúp phái mạnh không cần phải đau đầu phân biệt các màu son hay phân vân tới lui mãi mà chưa biết tặng gì cho "người thương" hay đồng nghiệp, quản lý của mình. Hãy nhanh chân đi đến cửa hàng gần nhất trải nghiệm dịch vụ gói quà miễn phí với bộ phụ kiện trang trí xinh xắn của nhà Watsons dành riêng dịp 8/3 nhé.

Miễn phí gói quà và tặng ngay phụ kiện trang trí dành riêng dịp 8/3 cho hóa đơn từ 500K, còn chần chờ gì mà không "đặt lịch" ghé Watsons ngay.

Đặc biệt với tính năng CHAT & SHOP vô cùng tiện lợi, giúp bạn dù bận rộn vẫn có thể dễ dàng mua sắm quà tặng "người thương" dịp 8.3. Tính năng này cho giúp bạn mua sắm tất cả sản phẩm tại mọi cửa hàng Watsons với sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên trực tuyến và nhận hàng trong 2 giờ sau khi "chốt đơn".

Chọn quà 8/3 thật khó, hãy để Watsons lo, chat và nhận hàng ngay trong 2H!

Còn chần chừ gì nữa, "gét gô" tới cửa hàng Watsons gần nhất hoặc chỉ cần ngồi mở App lướt Web Watson Vietnam để "vợt sale 1.000đ" và "chốt đơn" ngay tại https://www.watsons.vn/