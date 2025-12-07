Vương Sở Nhiên khiến 60 triệu người say đắm

Theo QQ, Vương Sở Nhiên đang là nữ diễn viên trẻ 9X hot bậc nhất tại Trung Quốc. Nhưng trước đó, cô từng có thời gian danh tiếng lao đao vì scandal tình ái và thái độ khó gần. Hồi tháng 7/2023, khi hợp tác trong phim Khói lửa nhân gian của tôi, Vương Sở Nhiên vướng tin hẹn hò và bị bắt gặp vào khách sạn 3 ngày với đàn anh Dương Dương. Là ngôi sao mới nổi, việc sớm vướng vào chuyện tình ái khiến tên tuổi của Vương Sở Nhiên trượt dốc không phanh. Nhiều người khó chịu khi nữ diễn viên không chuyên tâm đóng phim, xây dựng sự nghiệp lại nhanh chóng hẹn hò với đàn anh nổi tiếng. Không ít người cho rằng cô muốn "đi đường tắt" để thăng tiến trong công việc.