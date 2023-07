Đây được xem là quyết định quan trọng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT của các bạn trẻ, giúp định hướng đúng và tạo cơ hội phát triển trong tương lai một cách phù hợp nhất.

Trong suốt hơn 35 năm xây dựng và phát triển, tiên phong trong lĩnh vực đào tạo CNTT trên toàn cầu, Aptech hiện là địa chỉ uy tín được đông đảo thí sinh, phụ huynh quan tâm tin tưởng và đồng hành trong nhiều năm qua. Hiện Aptech đang đào tạo 2 chuyên ngành Công nghệ phần mềm và Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo.

Với bằng cấp Quốc tế có giá trị toàn cầu, sinh viên Aptech có thể tự tin ứng tuyển tại bất kì doanh nghiệp CNTT nào

Tốt nghiệp THPT - vững vàng sự nghiệp với "Hộ chiếu" IT của Aptech

Tại Aptech có rất nhiều các bạn, phụ huynh lựa chọn là nơi để phát triển tương lai mà không phải theo "cách cũ" như nhiều bạn bè khác. Bởi các lợi ích của Aptech mang đến cho các bạn sau khi tốt nghiệp THPT:

1. Chương trình đào tạo chất lượng: tập trung vào việc cung cấp chương trình đào tạo chuyên môn và cập nhật với xu hướng công nghệ mới nhất. Aptech chú trọng đào tạo những kiến thức, kỹ năng chuyên ngành với 70% thực hành, 30% lý thuyết. Bên cạnh đó, Aptech luôn có cam kết bảo hành công nghệ trọn đời giúp các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp vẫn có thể cập nhật thêm những kiến thức mới cho bản thân hoàn toàn miễn phí.

2. Thời gian đào tạo nhanh chóng: Phương thức học tập tiên tiến tại Aptech giúp sinh viên tập trung vào kiến thức & kỹ năng chuyên môn, giúp tiết kiệm thời gian học tập và cho phép sinh viên nhanh chóng tiếp cận và ứng dụng kiến thức vào thực tế.

3. Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp: Aptech có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực CNTT. Các giảng viên không chỉ chuyên về kiến thức lý thuyết mà còn có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong ngành, giúp bạn có cái nhìn sâu sắc và thực tế về công việc trong ngành.

4. Hỗ trợ việc làm: Aptech cung cấp hỗ trợ việc làm và tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận các doanh nghiệp CNTT với nhiều chương trình hợp tác với doanh nghiệp đối tác, tư vấn việc làm, thực tập và các hoạt động liên quan.

Minh chứng cho phương thức học tập tiên tiến, tiết kiệm thời gian và cọ xát thực tế này, các cựu sinh viên như bạn Trần Quốc Bảo - Lê Phát Vĩnh lớp C1908I1 vừa tốt nghiệp khoá 2022 cho biết, việc lựa chọn học tại đây ngay từ khi tốt nghiệp THPT là một sự lựa chọn đúng đắn. Lựa chọn này giúp các bạn nhanh chóng khẳng định được giá trị của bản thân mình, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh, ổn định hơn các bạn đồng trang lứa khác.

Anh Lê Phát Vĩnh cho biết: "Từ nhỏ do là bản thân có tính tò mò, thích tìm hiểu và khám phá về các công nghệ. Với những định hướng và phương pháp học tập tiên tiến mới đã làm mình rất ấn tượng. Sau khi tìm hiểu và xem xét những yếu tố chất lượng của chương trình học, mình đã quyết định chọn Aptech là nơi để chuẩn bị hành trang cho con đường sự nghiệp IT trong tương lai.

Học ở Aptech là 1 trong những lựa chọn sáng suốt nhất của mình, bởi ở đây mình không chỉ có học lý thuyết mà còn có những bài thực hành luôn đi gần sát với thực tế. Cùng với đó, thầy cô tại Aptech là những người thực chiến có kinh nghiệm làm việc lâu năm ở các doanh nghiệp lớn, các kiến thức chuyên môn hay các kỹ năng nghề nghiệp luôn được các thầy cô sẽ chú trọng chia sẻ kinh nghiệm hữu ích của bản thân, giúp cho mình những lúc chênh vênh với những va vấp của cuộc đời có thể vững tin hơn với quyết định của bản thân".

Lê Phát Vĩnh hiện đang công tác tại công ty KMS Technology với vai trò Software Engineer

Vừa nắm vững chuyên môn - kỹ năng mềm, đa dạng và luôn làm mới mình là những cảm nhận chân thật nhất của bạn Trần Quốc Bảo khi học tập tại Aptech. Bảo cho biết: "Lựa chọn chuyên ngành Công nghệ phần mềm tại Aptech là quyết định an tâm và kiên định nhất. Ngoài việc trang bị đầy đủ những kiến thức chuyên môn mà doanh nghiệp cần cho sinh viên, Aptech còn tiến hành tổ chức các buổi Workshop/Talkshow nhằm hỗ trợ cập nhật kiến thức mới với nhiều chủ đề thiết thực vô cùng hữu ích để phát triển các kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên. Các hoạt động ngoại khóa tại Aptech cũng là những trải nghiệm đáng nhớ, không thể quên của mình. Đây cũng được xem là cơ hội tốt để xây dựng và phát triển EQ của bản thân, nó giúp mình thực hành, giải quyết các vấn đề trong thực tế được dễ dàng hơn".

Trần Quốc Bảo hiện đang công tác tại công ty Trần Bảo FPT Telecom với vai trò Software Developer

"Hộ chiếu" IT mà Aptech cấp cho bạn là một sự kết hợp của kiến thức chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm và thành tựu cá nhân. Việc xây dựng và phát triển "hộ chiếu" IT là quá trình liên tục, Aptech đảm bảo "hộ chiếu" IT của bạn luôn nắm bắt được những thay đổi và cơ hội trong ngành với nhiều hỗ trợ các bạn tiếp tục học hỏi, nâng cao kỹ năng và cập nhật với các xu hướng công nghệ mới nhất trong lĩnh vực CNTT.

Aptech luôn dành ra quỹ học bổng khác nhau để hỗ trợ các bạn quan tâm học IT nhằm giúp giảm thiểu gánh nặng tài chính của các bạn. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội để nhận các ưu đãi giá trị từ Aptech.

Xem chương trình đào tạo của Aptech tại đây: https://aptechvietnam.com.vn/