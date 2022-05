Vừa mở cửa đón khách, bãi biển nhân tạo Đồi Rồng xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết vào khoảng 17 giờ ngày 2/5, tại bãi biển nhân tạo nằm trong quần thể Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, thuộc phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng đã xảy ra 1 vụ đuối nước thương tâm khiến 1 sinh viên tử nạn, 1 sinh viên khác được người dân kịp thời phát hiện, ứng cứu và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vừa mở cửa đón khách, bãi biển nhân tạo tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng đã xảy ra tai nạn thương tâm (Ảnh minh họa)

Nạn nhân tử vong là anh V.T.T. (SN 2002, trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng, sinh viên trường ĐH Hàng Hải). Người may mắn thoát nạn là anh Đ.H.S. (SN 2002, trú tại huyện An Lão, TP Hải Phòng, sinh viên trường ĐH Bách khoa).

Sau khi được đưa vào Bệnh viện đa khoa Đồ Sơn cấp cứu, bệnh nhân Đ.H.S. đã được chuyển tới Bệnh viện đa khoa Kiến An để tiếp tục điều trị. Tối 3/5, nạn nhân V.T.T. được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Một người bạn của 2 sinh viên này cho hay, chiều 2/5, cả nhóm bạn rủ nhau ra Đồ Sơn chơi. Trong khi đang tắm tại bãi biển nhân tạo nằm trong quần thể Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng thì cả 2 bị đuối nước.

Hiện, Công an quận Đồ Sơn phối hợp cùng các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đuối nước thương tâm này.

Được biết, bãi biển nhân tạo tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng) bắt đầu mở cửa đón khách đến tham quan, tắm biển từ ngày 30/4/2022.