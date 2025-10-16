Tập 30 Gió Ngang Khoảng Trời Xanh chứng kiến màn “lột xác” hoàn toàn của Denis Đặng trong vai Trường – người đàn ông tưởng như hoàn hảo nhưng lại ẩn chứa sự tính toán và dối trá đáng sợ.

Nếu những tập đầu, anh khiến khán giả rung rinh với hình ảnh “tổng tài ngôn tình” lịch lãm, thì đến nay, nhân vật này đã lộ nguyên bản chất của một kẻ sẵn sàng đem bạn gái ra làm “món quà” để đổi lấy hợp đồng làm ăn.

Từ soái ca trong mộng đến kẻ phản diện thực thụ

Trong chuyến đi nghỉ dưỡng cùng Ngân (Việt Hoa), Trường ban đầu vẫn giữ dáng vẻ nhẹ nhàng, chu đáo. Nhưng chỉ sau một buổi chiều ở hồ bơi, Ngân đã nhận ra hàng loạt điều bất thường. Cô thấy người bạn của Trường – anh Đại – dù có vợ con nhưng vẫn công khai thân mật với cô gái khác, còn ánh mắt anh ta dành cho mình thì đầy ẩn ý.

“Ngoan đi! Đợi anh ký hợp đồng lớn xong, em cũng có quà” – câu nói nửa đùa nửa thật của Trường khiến khán giả rùng mình. Anh dần để lộ sự kiểm soát, thậm chí quát mắng Ngân vì cô dám tỏ thái độ, rồi lại quay sang dỗ dành để cô “ngoan ngoãn nghe lời”.

Khi Ngân hỏi: “Tại sao có hai người đàn ông mà bốn cô gái? Em là gì của anh?”, Trường chỉ né tránh. Hóa ra, tất cả đều nằm trong toan tính – anh định “tặng” Ngân cho đối tác để đổi lấy lợi ích công việc.

May mắn thay, nhờ tin nhắn cầu cứu kịp thời, Mỹ Anh (Phương Oanh) và Lam (Quỳnh Kool) đã tới giải cứu, giúp Ngân thoát khỏi tình huống đầy nguy hiểm.

Netizen “quay xe”: Từ chê bai thành khen hết lời

Ngay khi tập phim lên sóng, phần bình luận trên mạng xã hội gần như “bùng nổ”. Khán giả vừa tức giận vì nhân vật Trường, vừa phải thừa nhận rằng Denis Đặng diễn… quá hợp vai.

Neizen bình luận: "Mọi người cứ bảo đạo diễn chọn anh này vào vai đểu là không hợp, nhưng giờ lộ nguyên hình rồi thì lại thấy quá hợp luôn"; “Nhìn kiểu này thâm hiểm ý, thấy sợ!”; “Bạn ít tuổi nhưng diễn tốt, mà nhìn kinh quá!”.

Không ít người còn khen Denis diễn “tự nhiên như thật”: “Thấy ông này hợp vai mà. Ngay từ đầu thấy đểu đểu, sở khanh, cái mặt hợp vai đào lửa nha"; "Mọi người cứ chê, chứ mình thấy bạn này diễn hợp vai sói đấy chứ, giọng cuốn nữa".

Khán giả còn đùa rằng “tổng tài mặt lạnh như tiền” giờ trở thành “sói ca ngụy trang trong vest” vì vừa đẹp trai vừa… khiến người xem tức muốn “đập màn hình”.

Cảnh Ngân bật khóc sau khi thoát khỏi Trường được xem là điểm nhấn cảm xúc của tập 30, vừa là cú chốt bi kịch, vừa là lời cảnh tỉnh về tình yêu mù quáng.

Có thể nói, Denis Đặng đã có màn “đảo chiều” ấn tượng: Từ soái ca ngôn tình sang gã phản diện khó đoán. Và dù khán giả đang “ghét cay ghét đắng” Trường, họ vẫn phải thừa nhận một điều Denis sắp hết vai mới thấy "hợp vai".