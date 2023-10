Vừa lộ mặt tại The Masked Singer, Dương Hoàng Yến đã “cháy” cùng rapper 24K.Right tại chung kết The New Mentor

Tối 13/10, Dương Hoàng Yến chính thức lộ mặt là mascot Nàng Tiên Hoa trên chương trình The Masked Singer. Mặc dù chỉ mới xuất hiện qua 3 vòng thi nhưng Nàng Tiên Hoa đã kịp ghi dấu ấn và để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả qua những tiết mục như: Hối Duyên, Khôn Ngoan, Trước Khi Em Tồn Tại… Ngay sau đó, Dương Hoàng Yến bất ngờ xác nhận sẽ là khách mời biểu diễn tại đêm chung kết The New Mentor 2023 vào tối 15/10 kết hợp cùng rapper 24K.Right.



Dương Hoàng Yến quyến rũ trên thảm đỏ của chung kết The New Mentor 2023

Với ca khúc Hoa Sen - sáng tác riêng của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và rapper 24K.Right dành cho chương trình The New Mentor 2023, Dương Hoàng Yến tiếp tục có màn khoe chất giọng cực "khủng" nổi tiếng của mình trước sự reo hò không ngừng của khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Quân khu 7.

Bùng nổ cùng rapper 24K.Right trên sân khấu trong ca khúc Hoa Sen

Lần đầu tiên kết hợp cùng nam rapper 24K.Right, Dương Hoàng Yến chứng minh sự phối hợp rất ăn ý với đàn em. Nếu 24K.Right mang đến chất giọng rap mạnh mẽ và cá tính đặc trưng, thì Dương Hoàng Yến không làm khán giả thất vọng qua vocal miễn chê. Trong trang phục của NTK Đỗ Long, nữ ca sĩ càng trở nên nổi bật trên sân khấu chương trình khi catwalk cùng các thí sinh trong màn cuối cùng trước khi công bố kết quả The New Mentor.

Thời gian qua, Dương Hoàng Yến dù chưa ra mắt thêm sản phẩm âm nhạc mới nào, nhưng cô vẫn ghi dấu ấn với khán giả qua những lần xuất hiện tại các sân khấu lớn nhỏ. Ngay cả khi chương trình The Masked Singer vừa lên sóng, Dương Hoàng Yến cũng liên tục được réo tên qua giọng hát của một mascot trong chương trình. Cho tới khi lộ mặt là 1 trong số các mascot có vocal khủng, nữ ca sĩ tiếp tục nhận vô số tình cảm từ công chúng, bằng chứng là cô luôn tất bật với lịch trình tham dự các event tại nhiều chương trình lớn.

Dương Hoàng Yến từ khi Nam tiến càng thăng hạng nhan sắc và phát triển công việc

Có thể nói, từ khi Nam tiến phát triển sự nghiệp đến nay, nữ ca sĩ rất chịu khó tham gia các hoạt động nghệ thuật và tạo được chất riêng nhất định. Bên cạnh sự biến hoá đa dạng trong hình ảnh, giọng hát của cô cũng là điểm nhấn để khán giả dành sự yêu mến nhất định.

Sắp tới đây vào tháng 11, Dương Hoàng Yến sẽ cho ra mắt MV mới hợp tác cùng nhạc sĩ Lê Minh Hiếu. Song song đó, nữ ca sĩ cũng sẽ có một dự án đặc biệt "hậu" The Masked Singer dành tặng cho khán giả trên các nền tảng mạng xã hội của mình.