Vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Tháo dỡ phần ban công lấn chiếm

Vài ngày sau khi đoạn clip người đàn ông phun nước vào thợ xây nhà sát vách lan truyền trên mạng xã hội, cơ quan thi hành án dân sự địa phương đã tiến hành tháo dỡ các hạng mục xây dựng vi phạm của căn nhà.

Sáng 9/6, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 10 (Hà Nội) phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ một số hạng mục xây dựng vi phạm tại ngôi nhà ở xã Tây Phương.

Các hạng mục bị tháo dỡ gồm ban công, ô văng, mái tôn, cục nóng điều hòa và một số phần công trình khác xây dựng lấn sang khoảng không thuộc diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho ông N. H. D.

Người phải thi hành án theo quyết định của cơ quan chức năng là bà P. T. C. (trú tại thôn Sen, xã Tây Phương).

Clip ghi lại cảnh người đàn ông dùng vòi nước phun xối xả về phía thợ xây đang làm việc.

Trao đổi với PV, đại diện Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết, việc tổ chức thi hành án được thực hiện căn cứ theo bản án của tòa án và quyết định cưỡng chế tháo dỡ phần công trình vi phạm đã được ban hành trước đó.

Sau quá trình làm việc, hai bên đã thống nhất tự nguyện tổ chức thi hành án, tháo dỡ phần vi phạm xây dựng.

Đại diện Thi hành án dân sự Hà Nội cũng cho hay, sẽ hoàn tất việc cắt, tháo bỏ các hạng mục vi phạm trong hôm nay.

Được biết ngôi nhà phải tháo dỡ các hạng mục vi phạm là ngôi nhà xuất hiện trong đoạn clip dùng vòi nước xịt vào thợ xây nhà hàng xóm gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Được biết cách đây 5 ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông đứng từ ban công nhà dùng vòi nước xịt xối xả vào một thợ xây đang làm việc trên mái công trình sát vách.

Tháo dỡ các hạng mục vi phạm.

Đoạn clip gây bức xúc trong cộng đồng mạng, nhiều người cho rằng đây là hành động hết sức nguy hiểm, có thể khiến nạn nhân mất thăng bằng, trượt ngã, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ chập điện, gây tai nạn lao động.