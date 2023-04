Vụ "xe điên" tông hàng loạt xe máy ở Hà Nội: Tài xế có thể đối diện hình phạt nào?

Mới đây, vụ ô tô tông liên hoàn nhiều xe máy ở Hà Nội làm 17 người bị thương đã gây xôn xao dư luận. Được biết, công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông" và ra quyết định tạm giữ hình sự lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960, trú tại: Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) để điều tra, xử lý quy định.

"Xe điên" gây tai nạn trên đường Võ Chí Công

Theo diễn biến vụ việc, tại khu vực ngã tư Võ Chí Công - Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô BKS 29A-083.12 với 17 xe máy. Hậu quả đến nay chưa có người tử vong, nhưng vụ tai nạn khiến 17 xe máy bị hư hỏng, 22 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng, 15 người thương nhẹ, 5 người khác bị gãy chân, tay. Sau khi kiểm tra tài xế thì không phát hiện có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.



Liên quan đến vụ việc này, luật sư Trần Hoàng Vũ, Giám đốc Công ty Luật TNHH AEC, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, cho biết: "Đây là hành vi điều khiển ô tô mà do sơ suất của người điều khiển mất lái, không kiểm soát được tốc độ đã gây tai nạn liên hoàn trên đường gây thương tích cho nhiều người và làm hư hỏng tài sản của người khác.

Luật sư Trần Hoàng Vũ, Giám đốc Công ty Luật TNHH AEC, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Đối với vụ việc trên thì cơ bản lỗi thuộc về người điều khiển ô tô, vậy nên tùy theo mức độ vi phạm tài xế có thể sẽ phải đối diện với mức án từ phạt tiền, cải tạo không giam giữ cho đến mức phạt tù từ 03 đến 10 năm nếu có thiệt hại về tính mạng, dựa theo điều 260 của Bộ luật hình sự quy định về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ."

Luật sư Vũ cho biết, theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tài xế lái xe có thể sẽ đối diện với khung hình phạt sau:

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết người.

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%.

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định.

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác.

c) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn.

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông.

đ) Làm chết 02 người.

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%.

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên.

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên.

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Theo thông tin mới nhất từ những người chứng kiến vụ việc được ghi nhận thì đây là hành vi do sơ suất không kiểm soát được tốc độ của tài xế. Được cho biết, tài xế lái xe trong tình trạng tỉnh táo nhưng do sự cố của phanh xe mà đã gây tai nạn nghiêm trọng đến nhiều người. Sau vụ việc những nạn nhân đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi.

Luật sư Hoàng Vũ thông tin thêm: "Tuy hiện tại chưa có người tử vong, nhưng theo ý kiến cá nhân của tôi thì tài xế sẽ phải bồi thường thiệt hại về mặt tài sản lẫn tinh thần cho những nạn nhân mà đã phải trải qua vụ việc trên theo điều 589 bộ luật dân sự."

Điều 589 Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm quy định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm: Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng; lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút; chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại; thiệt hại khác do luật quy định.

"Những ý kiến trên là góc nhìn khách quan của tôi trên cương vị là một luật sư khi nhìn nhận về tình hình hiện tại của vụ việc này", luật sư nói.