Vụ trường mầm non bị tố bớt suất ăn, phụ huynh bày tỏ: "Con được lấy thêm đồ ăn, nhưng uống 2, 3 cốc nước cam trong veo như thế cũng chẳng có mấy dinh dưỡng"

Cơ sở AMIS Trần Hữu Dực không phải trường mầm non, Phòng GD&ĐT yêu cầu gỡ biển

Sáng 4/4, đại diện phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, ngay khi nhận được phản ánh của phụ huynh về cơ sở mầm non AMIS Trần Hữu Dực bớt xén suất ăn bán trú của trẻ, đồng thời sử dụng một giáo viên chưa có bằng tốt nghiệp đại học, Phòng đã nhắc nhở và yêu cầu cơ sở này chấn chỉnh.

Trong dữ liệu đăng ký và quản lý của Phòng GD&ĐT, AMIS Trần Hữu Dực chỉ là lớp mầm non độc lập, không phải trường. Do đó, từ tối qua, Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm đã yêu cầu cơ sở này dỡ biển trường vì không làm đúng theo quyết định đã được cấp.

Về phản ánh của phụ huynh, đại diện Phòng GD&ĐT quận đã yêu cầu cơ sở giải trình, báo cáo sự việc, phối hợp với phụ huynh để giải quyết ổn thoả, đặt quyền lợi và sức khỏe của trẻ lên hàng đầu.

Ông Đỗ Tuấn Trung, Quản lý vận hành hệ thống AMIS cũng thừa nhận AMIS Trần Hữu Dực là lớp mầm non độc lập, không phải trường. Sai sót trên là do "nhầm lẫn trong khâu in ấn, quảng cáo". "Chúng tôi ngay lập tức cho gỡ biển quảng cáo xuống và nhận trách nhiệm trước phụ huynh", ông Trung nói.

Về phản ánh sử dụng giáo viên chưa tốt nghiệp, ông Trung nói đây chỉ là sinh viên thực tập tại AMIS, làm nhiệm vụ hỗ trợ giáo viên chính. Cô giáo này dự kiến tốt nghiệp sư phạm thời gian tới.