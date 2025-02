Vụ tài xế lao xe vào nhà dân làm bé gái 17 tháng tuổi tử vong ở Tuyên Quang: Thông tin mới nhất

Sáng 27/2, thông tin với PV, một lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Khương Duy (31 tuổi, ở huyện Yên Sơn) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

hình ảnh cắt từ camera của gia đình nạn nhân

Thông tin ban đầu cho biết, anh Nguyễn Khương Duy là cán bộ công an thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Yên Sơn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 21/12, ô tô BKS 22A-186.xx, do một người điều khiển di chuyển trên đường thuộc tổ 10 phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang bất ngờ gặp xe máy do một người đàn ông đi chiều ngược lại đang sang đường.

Tài xế ô tô đánh lái tránh xe máy, lao thẳng vào ngôi nhà số 26, tổ 10 phường Nông Tiến. Thời điểm đó, trong nhà có một phụ nữ và một bé gái 17 tháng tuổi. Chiếc xe tông cháu bé tử vonng.

Được biết, bố mẹ cháu bé hiếm muộn, mãi mới có được một người con thì lại xảy ra tai nạn thương tâm.