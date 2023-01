Vụ rơi máy bay chở khách ở Nepal: Cơ hội tìm thấy người sống sót rất mong manh

Người phát ngôn quân đội Nepal, ông Krishna Bhandari cho biết, máy bay 9N-ANC ATR-72 của hãng hàng không Yeti đã vỡ thành nhiều mảnh và cơ hội tìm thấy những người còn sống sót là rất thấp. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn có 68 hành khách cùng 4 thành viên phi hành đoàn trên máy bay. Trong số hành khách có 2 trẻ sơ sinh và ít nhất 10 người nước ngoài.

Theo Cơ quan hàng không Nepal, chiếc máy bay gặp nạn sau khi khởi hành từ thủ đô Kathmandu vào lúc 10h33 (giờ địa phương). Vào thời điểm trước khi bị rơi, chiếc máy bay đã liên lạc với sân bay từ Hẻm núi Seti vào lúc 10h50. Sau khi rơi, máy bay đã bốc cháy.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ. Hiện các nỗ lực cứu hộ tập trung vào việc dập lửa và tìm kiếm các nạn nhân. Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn ở khu vực sườn núi. Truyền hình địa phương ghi lại hình ảnh cho thấy, các nhân viên cứu hộ chạy xung quanh những phần bị vỡ của máy bay. Xung quanh khu vực máy bay rơi có nhiều vệt lửa. Theo lực lượng chức năng, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở.

Hiện trường rơi máy bay Nepal hôm 15/1. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp sau vụ tai nạn và tới khu vực sân bay gần nơi xảy ra tai nạn. Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Nepal đã gọi vụ tai nạn máy bay là thảm kịch: "Đây là một thảm kịch. tất cả các lực lượng đã được huy động để tiến hành cứu hộ cứu nạn. Hoạt động điều tra đang được tiến hành. Tôi sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn và chủ trì phiên họp để xử lý tình hình".

Tai nạn hàng không không phải hiếm gặp ở Nepal, nơi có 8 trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới, bao gồm cả đỉnh Everest. Thời tiết có thể thay đổi đột ngột và tạo ra những điều kiện nguy hiểm.

Đây là vụ tai nạn máy bay gây chết người nhiều nhất ở Nepal sau 31 năm qua. Vào năm 1992, một vụ rơi máy bay của hãng hàng không quốc tế Pakistan bị rơi trong lúc tiếp cận sân bay quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu khiến toàn bộ 167 hành khách thiệt mạng. Gần đây nhất, vào tháng 3/2018, một chiếc máy bay của hãng hàng không US-Bangla cũng đã bị rơi khi hạ cánh gần sân bay quốc tế Kathmandu, khiến 51 người thiệt mạng.

Máy bay 9N-ANC ATR-72 là loại máy bay 2 động cơ. Theo trang FlightRadar24, chiếc máy bay bị nạn đã khai thác được 15 năm.

Ngành hàng không của Nepal những năm gần đây có sự phát triển bùng nổ do nhu cầu chuyên chở hàng hóa và hành khách giữa các khu vực khó tiếp cận, cũng như chở du khách nước ngoài đến đây đi bộ và leo núi. Tuy nhiên, dịch vụ hàng không của quốc gia này được đánh giá là kém an toàn do không được đào tạo và bảo trì đầy đủ. Các đơn vị khai thác máy bay cho biết, Nepal thiếu cơ sở hạ tầng để dự báo thời tiết chính xác, đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa với địa hình đồi núi hiểm trở, nơi từng xảy ra các vụ tai nạn rơi máy bay chết người trong quá khứ. Liên minh châu Âu đã cấm tất cả các hãng hàng không của Nepal vào không phận của khối này vì lo ngại về độ an toàn.