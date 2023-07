Vụ nữ sinh TP.HCM tố bị “đánh cắp” bài thi ở Genius Olympiad: Người trong cuộc nói gì?

Ngày 6/7, tài khoản Facebook có tên M.C (cựu học sinh Trường THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh, TP.HCM), chia sẻ, tham gia cuộc thi Genius Olympiad 2023 diễn ra tại Mỹ, ngoài đề án âm nhạc, M.C còn có đề án viết.

Nhưng sau vòng 1, thầy N.M.T (giáo viên Trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh) nói M.C rớt đề án viết này. Tuy nhiên, tên trên số báo danh của Q.U (học sinh lớp 10, Trường THPT Gia Định) giống hệt như tên M.C và tên đề án cũng giống của M.C.

Có hay không việc "đánh cắp" bài thi?

Liên quan vụ việc trên, trả lời VTC News, chị T.V (mẹ Q.U) cho biết, U. tham gia lớp ôn của thầy T từ tháng 12/2022. Tuy nhiên, đến lúc nộp bài vòng 1, chị không đồng ý cho U. tham gia, nhưng thầy T vẫn giao đề tài cho U viết. Sau đó, thầy T có hỏi ý kiến và đề nghị cho U. nộp bài thì chị đồng ý.

Chị T.V cho biết, khi cuộc thi kết thúc, con chị đăng hình lên Facebook cá nhân nhưng phía gia đình M.C. gây áp lực buộc phải gỡ.

"Cháu gọi về và thông báo sự việc. Do cháu ở xa, nên tôi nói cháu gỡ xuống vì sợ cháu không được an toàn. Tôi động viên cháu về Việt Nam, sẽ cho cháu đăng hình. Về Việt Nam, U. đăng hình nhận giải, từ đó xuất hiện bài viết tố của M.C", chị T.V nói.

Nói về lý do không đồng ý cho U. tham gia, chị T.V chia sẻ: "Vì tôi đang cho cháu theo học lớp Ngoại ngữ để định hướng cháu đi du học nên thấy con học nhiều, tôi sợ quá sức cháu. Tuy nhiên, mong muốn của cháu là thử sức của mình tới đâu nên ngay sau khi thầy T. hỏi lại, tôi đã thay đổi quyết định và đồng ý".

Thông tin trên mạng là thông tin một chiều, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần con tôi. Hiện, tôi đã lập vi bằng tất cả những bài viết, tin nhắn, comment... liên quan để bảo vệ danh dự cho con tôi".

Là người trực tiếp đồng hành cùng học sinh, thầy T cho biết, trong cuộc thi Genius Olympiad, học sinh M.C. tham gia vòng loại hạng mục âm nhạc (Music) và viết sáng tạo (Creative Writing). Q.U có tham gia ôn luyện hạng mục viết sáng tạo cùng M.C và với sự đồng hành của thầy T, nhưng ban đầu không tham gia vòng loại.

Theo kết quả vòng loại, M.C đậu cả đề án âm nhạc và đề án viết. Tuy nhiên, khi tra cứu kết quả, do gặp sự cố đăng nhập, thầy T chỉ thấy thông tin M.C đậu đề án âm nhạc nên ngay lập tức thông báo với gia đình M.C.

Khi kiểm tra lại, thầy T phát hiện việc bỏ sót kết quả M.C cũng đậu đề án viết. Tuy nhiên, theo quy định của Genius Plympiad, thí sinh chỉ được thi 1 đề án ở vòng chung kết.

"Bỏ sót việc M.C cũng đậu vòng loại hạng mục viết sáng tạo là lỗi của tôi. Nhưng thế mạnh của M.C là âm nhạc, nên khi phát hiện, tôi đã đặt vấn đề với M.C và ban tổ chức để được thay bài của M.C bằng bài của Q.U, cũng viết về cùng chủ đề. Cả M.C và ban tổ chức đều chấp nhận. Đó là lý do vì sao M.C và Q.U có cùng số báo danh là 2190", thầy T chia sẻ.

Thầy T cho biết thêm, cả hai bài viết sáng tạo của M.C và Q.U đều có chung tựa đề "Saigon - Facing the loss of myself" , đề cập đến vấn đề TP.HCM đang mất dần những mảng xanh đô thị. Vì cả M.C và Q.U đều được đồng hành bởi thầy T, nên chủ đề và tựa đề bài viết được thầy gợi ý. Tuy nhiên, nội dung làm bài bên trong hoàn toàn khác nhau.

"Khi sự việc xảy ra, tôi đã cố gắng giải thích cho M.C và mẹ M.C hiểu, tuy nhiên, mọi chuyện đang đi quá xa. Dù đúng hay sai, bản thân tôi cũng xin gửi lời xin lỗi đến cả hai gia đình, đặc biệt là M.C và Q.U. Tôi mong muốn hai bên gia đình hãy bình tĩnh, tránh đẩy sự việc đi quá xa ảnh hưởng đến tâm lý của các em, và đặc biệt là Trường THPT Gia Định. Hiện, tôi vẫn đang đợi M.C cùng gia đình về nước để có thể gặp trao đổi cụ thể và rõ ràng hơn", thầy T. nói.

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà trường

Trả lời VTC News, bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM) xác nhận, bà có nắm sự việc từ lúc cuộc thi vừa kết thúc, ngày 17/6.

"Sau khi cuộc thi kết thúc, M.C được giải bạc đề án âm nhạc, Q.U đạt giải đồng đề án viết. Tuy nhiên, ngay sau đó, phụ huynh M.C đã liên tục gọi về và gây sức ép đối với tôi, liên tục bắt tôi phải giải quyết ngay chuyện này. Vì thầy T là giáo viên của trường và Q.U cũng là học sinh của trường nên tôi có trả lời phụ huynh M.C rằng đợi khi các em về nước hết, tôi sẽ cho mời cả ba bên (M.C, Q.U, và thầy giáo N.M.T) lên làm việc", bà Vân nói.

Vị hiệu trưởng cho biết thêm, phụ huynh M.C liên tục nhắn tin về bắt bà giải quyết. Thời gian đó, bà Vân đang tham gia hội đồng thi kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2023 nên chưa kịp trả lời thì phụ huynh M.C đòi làm lớn chuyện. Thực tế, ngay khi lùm xùm xảy ra, nhà trường đã yêu cầu thầy N.M.T tường trình sự việc.

Theo quy định của cuộc thi, người đại diện (có tài khoản để đăng bài viết của thí sinh) vẫn có thể đăng một bài khác với điều kiện phải cập nhật lại thông tin. Hội đồng thi đã đồng ý và thông qua.

Chính vì vậy, khi bài viết có lượt quan tâm lớn, Q.U và gia đình liên tục bị cộng đồng mạng dùng những lời lẽ nặng nề để tấn công, bất đồng quan điểm giữa 2 phụ huynh càng lớn. Nhà trường cũng đã đứng ra làm kênh kết nối các phụ huynh, học sinh và giáo viên nhưng không được.

"Tôi chỉ chưa kịp trả lời, nhưng phụ huynh M.C liên tục nhắn tin liên tục đòi làm cho to chuyện. Việc thầy T đồng hành, hướng dẫn các em đi thi là việc cá nhân, nhà trường đã báo cáo Sở GD&ĐT TP.HCM về việc xin phép đi nước ngoài của giáo viên trong trường và có nói rõ là đi việc riêng chứ không hề đại diện trường đi thi bất kỳ cuộc thi nào", bà Vân khẳng định.

Hiện, PV VTC News vẫn chưa kết nối được với chủ nhân của bài viết đang được lan truyền trên mạng xã hội nói trên.