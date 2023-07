Vụ người phụ nữ bị đồng nghiệp sát hại, cướp tài sản: Hung thủ là người như thế nào?

Khu vực thi thể nạn nhân được người dân phát hiện

Hành động lạ của hung thủ trước khi gây án

Cuối giờ chiều ngày 24/7, tại cánh đồng Cầu (thuộc khu dân cư Phượng Hoàng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương), ở gần vị trí thi thể nạn nhân được phát hiện, dù hiện trường đã được lực lượng chức năng thu dọn nhưng vẫn có một số người dân hiếu kỳ tìm đến xem xét.

Nơi phát hiện thi thể là một con đường đất nhỏ cách bờ đường lớn độ chừng hơn 50m. Con đường này là 1 trong 2 lối đi dẫn vào khu đầm được một người dân đấu thầu để nuôi cá. Bình thường, ít có người dân nào di chuyển qua đây. Thời điểm giữa trưa (khi xảy ra án mạng), con đường này lại càng thưa vắng người qua lại. Ở đường lớn nhìn xuống cũng rất khó thấy cảnh vật bởi những bụi cây cao che phủ.

Chủ khu đầm cá cho biết, để phục vụ việc chăn nuôi cũng như đảm bảo an ninh nên ông đã cho lắp đặt hệ thống camera an ninh. Thời điểm buổi sáng ngày 23/7, ông cùng một vài người khác phát hiện một nam thanh niên (sau này được xác định là Trần Văn Đức - hung thủ gây án) điều khiển xe máy hiệu Honda Wave Anpha màu trắng di chuyển qua lại nhiều lần quanh khu vực đầm cá. Nghi ngờ là đối tượng trộm cá nên người dân này đến hỏi thì nam thanh niên không nói gì rồi điều khiển xe máy đi.

Quá giờ trưa ngày 23/7, ông Đ. (một người dân) trong khi đi làm đồng đã phát hiện chiếc xe máy hiệu Honda Vision màu xanh đổ nghiêng cạnh con máng xi măng. Di chuyển lên thêm một đoạn, ông Đ. phát hiện một người nằm úp dưới con máng xi măng hẹp, phần trên bị che đi bởi một tấm vải màu đen, xung quanh có nhiều máu.

Nghi ngờ có người gặp tai nạn giao thông, ông Đ. đã thông báo sự việc tới trưởng khu. Lực lượng chức năng cũng có mặt ngay sau đó và phát hiện nạn nhân đã tử vong, trên thi thể có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Hai đầu đường sau đó được cơ quan công an căng dây để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Bùi Thị Thúy H. (SN 1994, trú tại xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, Hải Dương). Sau hơn 1 giờ nhận được tin báo, chân dung hung thủ cũng đã lộ diện. Theo đó, đối tượng gây án được xác định là Trần Văn Đức (SN 1998, trú tại khu Phù Nội, thị trấn Thanh Miện). Hiện trường vụ án cách nhà Đức khoảng 3km.

Chân dung hung thủ

Con đường dẫn vào nhà Trần Văn Đức phải di chuyển qua một con đường bê tông với phía bên trái là hồ nước lớn, bên phải là đồng lúa. Dù cách thị trấn Thanh Miện không xa nhưng người dân tại khu Phù Nội vẫn chủ yếu sinh sống bằng nghề nông.

Từ chiều ngày 23/7, tin Đức bị bắt về hành vi giết người, cướp tài sản đã lan ra cả khu. Làng quê yên bình nháo nhào lên khi biết tin Đức giết người. Những câu chuyện dưới bóng cây trú nắng của người dân đều chủ yếu nói về vụ án và về Đức.

Trần Văn Đức chưa có tiền án, tiền sự nhưng được đánh giá là người chơi bời

Đức sinh sống cùng mẹ tại căn nhà mái bằng khang trang. Mấy ngày gần đây, người thân cũng đang rối bời bởi tin Đức phạm tội. Mẹ của Đức khi được hỏi cũng không giấu được sự tủi hổ. Bà bảo chiều ngày 23/7, khi bà đang đi làm thì nhận được tin Đức giết người, cướp tài sản. "Nhận được thông tin như thế nhưng tôi có biết gì đâu, con cũng không được gặp nên không biết em nó phạm tội như nào", mẹ Đức buồn rầu đáp. Dứt lời, người phụ nữ xin phép không chia sẻ thêm thông tin vì tâm trạng đang rất rối bời.

Theo một lãnh đạo thị trấn Thanh Miện, trước khi gây án, Trần Văn Đức chưa có tiền án, tiền sự nhưng được đánh giá là người nghịch ngợm, chơi bời. Người mà hiện tại Đức gọi là mẹ cũng không phải mẹ ruột của Đức. "Đức được người phụ nữ này nhận nuôi từ khi còn nhỏ", vị lãnh đạo thị trấn Thanh Miện cung cấp.

Con đường dẫn vào ngôi nhà Trần Văn Đức đang sinh sống

Ông K. (người dân địa phương) cho biết, buổi chiều ngày 23/7, ông thấy Đức bị công an dẫn giải đến đoạn mương nước cách nhà ông chừng hơn 100m. Hỏi ra mới biết, lực lượng chức năng dẫn giải Đức đến địa điểm đối tượng vứt tang vật của vụ án. "Tìm kiếm một lúc, công an phát hiện ở đám bèo có một chiếc túi bên trong có chứa túi xách, ví tiền và điện thoại của nạn nhân. Lúc được tìm thấy, chiếc điện thoại vẫn đang ở chế độ bật", ông K. thông tin.

Sau khi tìm thấy được tang vật của vụ án, Đức được cơ quan công an dẫn giải về trụ sở để lấy lời khai. Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Đức và chị H. làm cùng công ty. Đức làm nhân viên giao hàng. Do còn nợ tiền hàng phải nộp về công ty nên sáng ngày 23/7, Đức tạo nhiều lý do khác nhau để điều chị H. ra khu vực cánh đồng thuộc khu Phượng Hoàng Hạ (thị trấn Thanh Miện) với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Tại đây, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, ngực trái và tay khiến chị H. tử vong. Trước khi rời khỏi hiện trường, Đức lấy đi của nạn nhân một số tài sản.