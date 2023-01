Vụ người phụ nữ bị đánh chết trong nhà khách ở Cà Mau: Nghi phạm có bệnh lý tâm thần

Ngày 19/1, chị Vũ Thị Chín (36 tuổi, ngụ ấp Tân Thành Mới, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau - em dâu nạn nhân N.T.T) cho biết, chị vừa nhận thông báo kết luận giám định đối với tình trạng tâm thần của bị can Nguyễn Văn Xuân (SN 1966, ngụ phường 8, TP. Cà Mau) trong vụ án “giết người” xảy ra tại nhà khách Thảo Nguyên vào ngày 10/11/2022.

Theo thông báo kết luận giám định, từ ngày 9/11 đến ngày 10/11/2022, bị can Xuân có bệnh lý tâm thần “rối loạn loạn thần cấp đa dạng không có các triệu chứng của tâm thần phân liệt (F23.0-ICD10)”.

Cũng theo thông báo kết luận giám định, tại thời điểm phạm tội và hiện tại, bị can Xuân mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, giai đoạn bệnh cấp tính. Hiện tại, bị can này không đủ sức khoẻ tâm thần để tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Bị can Xuân thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh theo Nghị định 64/2011/NĐ-CP.

Trước đó, chị Vũ Thị Chín cũng nhận thông báo kết luận giám định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau kết luận mẫu máu của bị hại T và mẫu máu của bị can Xuân không tìm thấy chất ma tuý .

Chia sẻ với Tiền Phong, chị Vũ Thị Chín cho hay, chị và gia đình sẽ làm đơn yêu cầu giám định tâm thần lại đối với ông Xuân.

Hiện trường vụ việc

Như Tiền Phong thông tin, từ năm 2019, ông Xuân và nạn nhân là bà T có mối quan hệ tình cảm nam nữ, tuy nhiên chỉ qua lại, không sống chung như vợ chồng.

Khoảng 18h ngày 9/11, ông Xuân và bà T đến thuê phòng 301 tại một nhà khách ở phường 5, TP. Cà Mau. Đến 8h ngày 10/11, nhân viên khách sạn xác định tại phòng 301 có sự việc đánh nhau, có tiếng động lớn, nên xuống báo cho lễ tân và trình báo công an.

Cùng lúc này, bà T có gọi điện thoại cho con ruột bị can thông báo mình đang bị ông Xuân đánh. Cụ thể, ông Xuân dùng một cái ghế gỗ đánh bà T làm gãy chiếc ghế, sau đó dùng 2 chân ghế tiếp tục đánh bị hại.

Bị đánh dữ dội, bà T mới mở cửa phòng chạy ra ngoài, nhưng ông Xuân vẫn tiếp tục đánh. Tại hành lang phòng 307, một người khách trong phòng đã đi ra can ngăn, nhưng ông này đã bị ông Xuân đánh bầm mắt. Một lúc sau, vị khách trên định tiếp tục can ngăn nhưng thấy ông Xuân hung hăng nên dừng lại.

Khi con của ông Xuân đến khách sạn và phát hiện sự việc nên đã đưa ông Xuân rời khách sạn. Sau đó, bà T được người thân đưa đến bệnh viện với chẩn đoán đa chấn thương và tử vong vào chiều cùng ngày.

Do có dấu hiệu khủng hoảng tinh thần nên cơ quan tố tụng trưng cầu giám định tâm thần đối với ông Xuân. Tuy nhiên, ngày 14/11 khi đưa ông Xuân đến Trung tâm Pháp y Tây Nam Bộ ở TP. Cần Thơ thì tình trạng sức khỏe của ông không đủ điều kiện để giám định tâm thần. Từ đó, trung tâm đề nghị cơ quan điều tra đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị.