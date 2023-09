Vụ người mẹ đi tìm nguyên nhân cái chết của con: Giám sát đặc biệt

Ngày 13-9, Công an quận Gò Vấp, TPHCM cho biết đang xác minh vụ tai nạn hôm 12-6 trước số 164 Phạm Văn Chiêu, phường 9 khiến chị Trịnh Thị Kim Diệu tử vong sau 12 ngày điều trị. Đây là vụ việc dư luận rất quan tâm, Báo Người Lao Động có nhiều tin, bài phản ánh.

Nỗ lực của người mẹ

Theo đó, lúc hơn 21 giờ ngày 12-6, trên đường từ chỗ làm về nhà, chị Trịnh Thị Kim Diệu đã bị tai nạn trước số 164 Phạm Văn Chiêu, được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi do chấn thương sọ não.

Tại cơ quan công an, nhân chứng Nguyễn Việt Đ. (quê Đồng Tháp) khai rằng ông đang ngồi ăn ốc với bạn thì nghe tiếng va chạm ngoài đường, nhìn ra thì thấy có một xe máy ngã, một phụ nữ bị thương nằm dưới đường. "Tôi thấy có một xe tải màu xanh, xe tải đó có dừng lại một chút rồi đi tiếp. Tôi không nhớ biển kiểm soát vì lúc đó trời mưa, tôi cùng một số người gọi xe cấp cứu nhưng không gọi được. Lúc này có một phụ nữ đưa nạn nhân đến bệnh viện" - ông Đ. kể.

Về phần mình, mẹ nạn nhân, bà Chu Thị Kim Phượng (quê Lâm Đồng) gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng vì cho rằng vụ việc có nhiều điều khuất tất cần làm rõ. Bà cũng cầu cứu cộng đồng mạng nhờ cung cấp thông tin. Sau đó, một phụ nữ liên hệ cung cấp biển kiểm soát xe tải 61C-267... Bà Phượng gửi tới công an về việc người dân nhìn thấy xe tải này thời điểm tai nạn xảy ra.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn khiến chị Trịnh Thị Kim Diệu tử vong sau đó

Làm việc với Công an quận Gò Vấp, ông N.H.T (ngụ tỉnh Bình Dương) khai chiếc xe tải BKS 61C-267… là do anh rể của ông đưa cho sử dụng. Ông T. khai rằng khoảng 21 giờ ngày 12-6 ông có lái xe trên đường Phạm Văn Chiêu hướng từ đường Lê Văn Thọ về đường Quang Trung.

"Khi đi ngang số 164 Phạm Văn Chiêu thì tôi nghe tiếng va chạm phía sau nên cho xe dừng lại. Từ trên xe nhìn qua cửa tài xế tôi thấy một xe máy bị ngã xuống đường ở chiều ngược lại cách sau xe tôi 10 m. Do nghĩ là người sau té không do va chạm nên cho xe tiếp tục lưu thông. Tôi không rõ diễn biến tiếp theo như thế nào" - tài xế T. khai.

Kết luận ban đầu ra sao?

Ba tháng sau khi xảy ra mất mát, bà Phượng không quên thời điểm còn sống, con gái thường gọi điện cho bà, hai mẹ con luôn có những câu chuyện vui vẻ dành cho nhau. "Vậy mà đột ngột... Số phận con tôi ngắn ngủi quá" - bà Phượng than và quả quyết dù khổ cách mấy, khó khăn cỡ nào cũng vẫn muốn làm rõ sự thật vì sao con gái gặp nạn.

Bà Phượng nghẹn ngào: "Là một người mẹ, tôi mong mỏi cơ quan chức năng hãy làm việc thật trách nhiệm, công tâm để tìm ra đúng sự thật khách quan. Mong muốn của tôi là có một kết thúc đúng như những gì xảy ra. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc đến cùng, nếu không hợp lý tôi sẽ khiếu nại đến cấp cao hơn".

Người mẹ cho biết mới đây Công an quận Gò Vấp đã gửi thông báo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM. Theo đó, sau khi kiểm tra xe tải và xe máy, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM kết luận: "Không đủ cơ sở kết luận các dấu vết còn lại trên xe máy. Không đủ cơ sở kết luận giữa ô tô biển số 61C-267… và xe máy có va chạm với nhau hay không".

Đáng chú ý, theo Công an quận Gò Vấp, chiếc xe tải BKS 61C 267… đang bị tạm giữ tại Bình Dương do liên quan đến một vụ việc khác. Theo đó, tài xế nói có người đập xe tải và gây thương tích cho mình nên công an tạm giữ chiếc xe này để phục vụ điều tra.

Liên quan đến vụ tai nạn, lãnh đạo VKSND TPHCM đã chỉ đạo VKSND quận Gò Vấp đưa vụ việc vào diện cần theo dõi, giám sát đặc biệt vì được dư luận quan tâm.