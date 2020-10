Vụ nam thanh niên nhảy cầu Chương Dương rồi vẫy tay cầu cứu: Say rượu, rơi trúng bãi lau sậy thoát chết

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên bất ngờ nhảy cầu Chương Dương tối 12/10, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, qua xác minh ban đầu người này tên Đặng Minh T. (33 tuổi, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Anh T. cho biết, trước đó đã uống rượu say, thuê xe ôm chở đến nhà người thân. Khoảng 18h30, khi đến nhịp cầu số 3 của cầu Chương Dương, do không làm chủ bản thân nên anh đã trèo qua lan can, vướng vào bãi lau sậy phía dưới nên may mắn thoát chết.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Giang Trịnh/Oto+)

Lực lượng chức năng đu dây cứu hộ thành công nam thanh niên.

Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông số 1 và cấp cứu 115 triển khai các phương án cứu hộ.

"Người này nhảy cầu nhưng may mắn không tử vong. Khi chúng tôi soi đèn xuống thì phát hiện anh ta đang vẫy tay cầu cứu", đại diện Đội cảnh sát giao thông số 1 thông tin.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đu dây, tiếp cận hiện trường và đưa anh T. lên bờ an toàn. Sức khoẻ anh hoàn toàn ổn định, chỉ bị xây xát nhẹ.