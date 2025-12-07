Vụ mẹ và bé sơ sinh xin vào tránh lũ nhưng bị từ chối: Phó Giám đốc Sở Y tế đến tận nhà xin lỗi

Liên quan đến sự việc mẹ và em bé sơ sinh xin vào tránh lũ tại Trạm y tế thôn Ngọc Lãng (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) nhưng bị từ chối, mới đây, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, một Phó Giám đốc của Sở này đã đến nhà để xin lỗi mẹ gia đình, theo nguồn tin trên báo Dân trí.

Ông Nay Phi La nói thêm, bên cạnh việc xin lỗi, lãnh đạo Sở cũng thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kiểm tra sức khỏe cho cả mẹ và bé để đảm bảo quyền lợi.

Vị Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cũng cho hay, hiện ngành y tế đang triển khai các biện pháp xử lý môi trường và phòng, chống dịch bệnh, đồng thời tích cực điều trị cho các bệnh nhân do hậu quả bão lũ gây ra rất lớn.

Khi tình hình xử lý sau lũ ổn định, Sở Y tế sẽ đánh giá toàn diện sự việc và có biện pháp xử lý đối với nữ nhân viên trạm y tế có cư xử không đúng trong vụ việc này.

Ông La cho rằng, vụ việc vừa qua là một bài học sâu sắc về kỹ năng ứng phó, tinh thần phục vụ và y đức cho đội ngũ nhân viên y tế tuyến cơ sở. Qua sự việc, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk sẽ rút kinh nghiệm và bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, mẹ và trẻ nhỏ đều được tiếp cận, chăm sóc và bảo vệ an toàn trong mọi hoàn cảnh.

Gia đình chèo thuyền tới xin tránh lũ nhưng không được tiếp nhận. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội từng xôn xao trước thông tin một gia đình có phụ nữ và bé sơ sinh xin vào tránh lũ tại Trạm y tế thôn Ngọc Lãng nhưng bị từ chối. Nữ nhân viên y tế liên quan đến sự việc là bà Nguyễn Thị Kiều Dung (nhân viên Trạm y tế 1, thôn Ngọc Lãng, phường Tuy Hòa).

Báo Tuổi Trẻ Online thông tin, theo tường trình của bà Dung, khoảng 7 giờ ngày 19/11, bà cho 15 người dân địa phương đến tránh lũ trên tầng 2 của trạm. Đến sáng ngày 20/11, khi nước rút khỏi nền trạm, bà và các hộ gia đình lau dọn tầng 1 và chuyển xuống ở.

Khoảng 14 giờ ngày 20/11, có 2 thanh niên đến xin cho cháu 25 ngày tuổi ở (nhưng lúc đó không có mẹ và bé đi cùng). Do nước đã rút dần, lúc đó trạm y tế cũng không có điện nước, cộng thêm phòng đã hết giường, không đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé nên bà Dung nói 2 thanh niên là đến UBND phường Tuy Hòa.

Một thanh niên sau đó đã chạy lên tầng rồi xuống chửi bới khiến bà Dung sợ, phải trốn vào phòng. Nữ nhân viên y tế liên lạc với trạm trưởng nhưng không được.

Theo bà Dung, khi đó, bà đã trực 2 ngày 1 đêm tại trạm nên quá mệt mỏi, bản thân chưa kịp suy nghĩ thấu đáo. Bà chỉ nghĩ nước đã rút dần, mức độ nguy hiểm không cao nữa, UBND phường Tuy Hòa cũng gần trung tâm y tế, ở đó vừa khô ráo vừa có lương thực, nước uống sẽ đảm bảo sức khỏe mẹ và bé.

Người phụ nữ thừa nhận đã không nhanh trí đồng ý để người dân đưa mẹ và cháu bé vào ở trạm rồi tính tiếp. Bà xin rút kinh nghiệm, nhận khuyết điểm không hoàn thành nhiệm vụ. Sau sự việc, phía trạm y tế cùng bà Dung đã đến trực tiếp xin lỗi gia đình.