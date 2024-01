Vụ "hôi của" xe tải bị lật: "Tôi rất áy náy!"

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13-1, tại km 57+600 Quốc lộ 9 (thuộc địa phận xã Đakrông, huyện Đakrông) xe tải BKS 37H-037.22 do lái xe Nguyễn Văn Đông (29 tuổi, ngủ tỉnh Nghệ An) điều khiển theo hướng Lao Bảo - Đông Hà thì tự gây tai nạn. Trên xe tải có chở anh Bùi Duy Ngọc (25 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Nghệ An).

Trong đêm 13-1, phương tiện bị tai nạn đã được di chuyển khỏi hiện trường

Sau vụ tai nạn, tài xế Đông và anh Ngọc bị mắc kẹt trong cabin, hàng chục bao gạo, nếp trên thùng xe tràn ra bên ngoài.

Phát hiện vụ việc, một số người dân trên địa bàn tìm cách hỗ trợ đưa tài xế mắc kẹt trong cabin ra khỏi xe. Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương và cả người đi đường đã có hành vi "hôi của", bốc vác các bao gạo, nếp lên xe rồi chở đi.

Vụ tai nạn khiến anh Đông bị thương ở chân, phải nhập viện điều trị. Nhiều bao nếp, gạo bị lấy đi sau vụ tai nạn xảy ra.