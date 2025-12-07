Vụ Hoa hậu Mexico bị trộm túi xách: Thưởng nóng lực lượng phá án nhanh

Ngày 7-12, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng quyết định khen thưởng đột xuất và thưởng nóng 20 triệu đồng cho Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt vì thành tích truy xét, bắt nhanh đối tượng trộm tài sản của chị Leon Yuriar Angela Michelle - Hoa hậu Mexico (Miss Cosmo Mexico).



Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao thưởng và biểu dương Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt

Thông tin ban đầu, tối 6-12, chị Leon Yuriar Angela Michelle cùng nhiều Hoa hậu quốc tế khác tham dự sự kiện diễn ra ở Quảng trường Lâm Viên. Sau đó, người đẹp này phát hiện túi xách của mình đã bị kẻ gian lấy cắp nên trình báo.

Chỉ sau vài giờ vào cuộc điều tra, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt xác định Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TPHCM), đã lấy cắp túi xách của Hoa hậu Mexico với nhiều tài sản giá trị bên trong.

Công an làm việc với Nguyễn Lâm Thái - người lấy cắp túi xách của Hoa hậu Mexico.

Bước đầu, Thái khai nhận có tham gia biểu diễn sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên nêu trên. Sau đó, nam thanh niên này lấy cắp túi xách của Hoa hậu Mexico, bên trong có thẻ tín dụng, máy ảnh, khoảng 40 triệu đồng tiền mặt và vật dụng cá nhân.