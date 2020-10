Vụ hack camera tại gia chấn động Singapore: Hơn 50.0000 nạn nhân bao gồm cả trẻ em, ảnh nóng đăng bán công khai trên web đen

Ngày nay, camera an ninh đã là một sản phẩm quá phổ biến. Bạn có thể dễ dàng sở hữu và lắp đặt một chiếc camera an ninh với mức giá hết sức phải chăng. Và bởi vậy, ngày càng nhiều người chọn lắp camera an ninh bên trong chính ngôi nhà của mình.

Nhưng việc đặt một thiết bị thu hình 24/24 trong nhà của bạn cũng dẫn theo một hệ lụy hết sức nguy hiểm, đó là trường hợp camera bị hack. Khi đó, mọi thứ bạn làm dù là riêng tư hay nhạy cảm đến đâu cũng sẽ lọt được vào tay kẻ xấu, và có trời mới biết chúng sẽ làm gì với những hình ảnh ấy.

Như mới đây, tại Singapore đã xuất hiện một vụ bê bối liên quan đến camera an ninh. Theo đó, camera tại gia của hàng vạn người tại Quốc đảo Sư tử đã bị hacker chiếm quyền kiểm soát, sau đó đăng tải hàng loạt lên internet.

Ảnh: Strait Times

Cụ thể trang Straits Times đưa tin, rất nhiều video với độ dài và nội dung khác nhau - từ cảnh các cặp đôi âu yếm, mẹ cho con bú, cho đến video về trẻ em đã bị rò rỉ hàng loạt. Hầu hết đều trong tình cảnh thiếu vải, hoặc ở những tư thế hết sức nhạy cảm. Đáng chú ý, mặt của các nạn nhân đều được quay tương đối rõ (do tất cả đều mất cảnh giác).

Toàn bộ các video đều đến từ camera IP (camera sử dụng từ xa), vốn rất phổ biến trong các hộ gia đình tại Singapore. Người dân lắp đặt chúng để quan sát con trẻ, người già, người giúp việc hoặc thú nuôi.

Điều tra chuyên sâu cho thấy, các video này xuất phát từ một nhóm chuyên hack camera, thường tụ tập trên ứng dụng Discord (một loại nền tảng chat nhóm) với hơn 1000 thành viên trên phạm vi toàn cầu. Hôm 10/10 vừa qua, nhóm này đã chia sẻ số clip với dung lượng lên tới 3TB cho những thành viên đồng ý trả khoản phí 150 USD, số lượng ước tính là hơn 70 người. Trước đó, khoảng 4000 video và hình ảnh đã được "nhá hàng" miễn phí trước để thêm phần câu khách.

Nạn nhân trong các clip được cho là đến từ nhiều quốc gia, bao gồm Thái Lan, Hàn Quốc và Canada. Tuy nhiên, các clip chủ yếu thu được từ camera an ninh với địa chỉ IP tại Singapore. Nhóm hacker này còn tuyên bố họ có danh sách hơn 50.000 camera đã bị chiếm quyền sử dụng, và chỉ những người đóng tiền - thành viên VIP mới có thể truy cập.

Tại sao camera lại dễ bị hack đến thế?

Ông Clement Lee - chuyên gia giải pháp phần mềm tại Check Point Software Technologies khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết, các camera IP gặp rủi ro là vì chúng được cài đặt và vận hành thông qua internet.

"Việc hack vào một chiếc camera IP là hoàn toàn khả thi, nếu có thể truy cập từ cùng một trung tâm dịch vụ đám mây. Đa phần, nguyên nhân là vì người dùng đặt mật khẩu quá yếu."

Theo Lee, bất kỳ ai có ý định lắp đặt camera tại nhà cần đảm bảo rằng phần mềm được cập nhật mới nhất, đồng thời tránh sử dụng mật khẩu quá đơn giản.

"Đừng bao giờ nghĩ chiếc camera của bạn là an toàn. Để tránh rơi vào tình cảnh này, tốt nhất là đừng bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng."

Luật sư James Ow Yong nhận định, bất kỳ ai có hành vi hack vào camera an ninh sẽ phải đối mặt với sự trừng trị của luật pháp, kể cả khi không ở Singapore. Ngoài ra, những người chia sẻ hoặc xem các video này cũng có thể bị truy tố vì một số tội danh.

"Nếu nạn nhân dưới 16 tuổi, các video như vậy sẽ bị xem là ấu dâm, và có thể phải chịu hình phạt nặng hơn nữa," - Yong chia sẻ. Được biết, tội phát tán hoặc bán văn hóa phẩm đồi truỵ về trẻ em có thể bị phạt tới 7 năm tù, còn việc tìm kiếm các nội dung như thế cũng có thể bị truy tố tới 5 năm tù giam, theo quy định của Singapore.

Nguồn: Straits Times, AsiaOne