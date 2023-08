Vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm tới 3.000 USD: Người mua, bán dâm bị xử lý thế nào?

Ngày 9/8 vừa qua, Công an TPHCM tiến hành kiểm tra khách sạn trên đường Lê Thị Riêng (phường Bến Thành, quận 1), phát hiện tại 4 phòng có 4 đối tượng đang thực hiện hành vi bán dâm gồm: N.T.A (sinh năm 1992, tiếp viên hàng không), H.N.Q.T (sinh năm 1996, tiếp viên hàng không), N.H.K.V (sinh năm 1995), L.T.T.N (sinh năm 1993, "hotgirl", người mẫu ảnh); tạm giữ hình sự đối tượng V.T.M.H về hành vi môi giới bán dâm.

Công an xác định đối tượng V.T.M.H (sinh năm 1997; trú tại phường 17, quận Gò Vấp) từng là tiếp viên hàng không.

Trang mạng xã hội với hơn 300.000 lượt theo dõi của V.T.M.H thường xuyên đăng tải hình ảnh "check in" du lịch tại những địa điểm nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền nhằm "xây dựng" hình ảnh một cô gái trẻ, thành đạt; mục đích nhằm "chiêu dụ" các cô gái trẻ, đẹp, lười lao động, hám lợi tham gia đường dây mại dâm do H. điều hành; đồng thời do có quá trình làm tiếp viên hàng không lâu năm nên H. có mối quan hệ và lôi kéo nhiều nữ tiếp viên hàng không, các "hot girl", người mẫu ảnh nổi tiếng... tham gia đường dây bán dâm của mình.

V.T.M.H tại cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an)

H. chỉ đạo gái bán dâm chỉ liên hệ, trao đổi việc mua, bán dâm qua các nền tảng mạng xã hội; thuê, mướn xe hơi sang trọng để đưa đón gái mại dâm, chọn nơi bán dâm là các khách sạn, resort sang trọng.

H. điều hành, quản lý đường dây bán dâm với hơn 30 gái bán dâm, trong đó có nữ tiếp viên hàng không, "hotgirl", người mẫu ảnh nổi tiếng với giá bán dâm dao động từ 1.000 USD đến 3.000 USD/lượt.

Phần lớn các khách hàng mua dâm trong đường dây của H. là doanh nhân, đại gia ở TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác.

Khi khách có nhu cầu thì "tú bà" này sẽ gửi ảnh của các "đào" của mình cho họ lựa chọn.

Mỗi phi vụ bán dâm, H. trực tiếp thu tiền khách và chuyển cho các cô gái bán dâm. Mỗi lần môi giới thành công, H. được hưởng 7 triệu đồng. Bước đầu, công an xác định H. đã thu lời bất chính từ việc môi giới mại dâm hơn 1 tỷ đồng.

Vậy những người mua dâm và bán dâm sẽ bị xử lý ra sao?

Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người mua dâm

Căn cứ Điều 22 Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm 2003, người có hành vi mua dâm bị xử lý như sau: Người mua dâm tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền, cụ thể:

Điều 24 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi mua dâm như sau:

- Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi mua dâm.

- Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng trong trường hợp mua dâm từ 2 người trở lên cùng một lúc.

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người bán dâm

Điều 23 Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm 2003 quy định hình thức xử lý đối với người bán dâm như sau: Người bán dâm, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh. Người bán dâm là người nước ngoài thì tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất.

Theo Điều 25 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi bán dâm như sau:

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng đối với hành vi bán dâm.

- Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng trong trường hợp bán dâm cho 2 người trở lên cùng một lúc.

Hình thức xử phạt bổ sung:

- Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

- Trục xuất người nước ngoài có hành vi mua bán dâm.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi bán dâm.