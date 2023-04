Vụ bé trai người Nhật bị đuối nước tại Phan Thiết: Người mẹ kiến nghị thu hồi Quyết định tạm đình chỉ điều tra

"Tôi đã vừa gửi Đơn cứu xét tới Thành ủy Phan Thiết; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận; HĐND TP Phan Thiết; HĐND tỉnh Bình Thuận; Viện KSND tỉnh Bình Thuận; Viện KSND TP Phan Thiết; Ban Nội chính tỉnh ủy Bình Thuận; Hội LHPN tỉnh Bình Thuận và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM để mong các cơ quan này xem xét kiến nghị thu hồi Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự", chị Huỳnh Thị Anh Thư cho biết.

Chị Huỳnh Thị Anh Thư, sinh năm 1976, ngụ tại Q.7, TPHCM, là mẹ ruột của bé trai Hanawa Yukiji, sinh năm 2011, quốc tịch Nhật Bản. Bé Yukiji đã bị đuối nước tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né vào ngày 5/4/2022. Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 139 ngày 31/5/2022.

Sau đó, cơ quan này đã ra Thông báo Về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 172/TB-ĐĐTTH do thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, ký ngày 30/1/2023.

Thông báo cho biết: "Cơ quan điều tra đã có Công văn số 950/CV- ĐĐTTH ngày 21/7/2022 đề nghị Viện khoa học hình sự Bộ Công an (C09B) giải thích về áp lực (dạng lực hút) của hồ bơi Sông Lười với một số nội dung có liên quan trực tiếp đến việc giải quyết vụ án nhưng Viện khoa học hình sự Bộ Công an chưa có văn bản trả lời (mặc dù có văn bản nhắc lại). Đến nay đã hết thời hạn điều tra vụ án".

Vì vậy, căn cứ vào khoản 3 Điều 229 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 08 ngày 30/1/2023 đối với vụ án "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp". Vụ án này xảy ra tại Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né, thuộc Khu phố 1, P. Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, trong ngày 5/4/2022.

Vết bầm trên lưng bé Yukiji khi được đưa lên từ hồ bơi. Ảnh: Liên Nguyễn

Chị Huỳnh Thị Anh Thư đã gửi Đơn khiếu nại về Quyết định này. Tuy nhiên, theo chị Huỳnh Thị Anh Thư, đã hơn 1 tháng từ khi gửi Đơn khiếu nại, chị vẫn chưa nhận được giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.



Do vậy, chị đã gửi Đơn xin cứu xét, mong muốn các cơ quan hữu trách kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thu hồi Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 08 ngày 30/01/2023 và phục hồi điều tra vụ án theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Tay của bé Yukiji cũng có vết bầm tương tự. Ảnh: Liên Nguyễn

* Như Báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM đã gửi công hàm tới các cơ quan liên quan tại TPHCM và Bình Thuận về việc bé trai Hanawa Yukiji, quốc tịch Nhật Bản, đã bị đuối nước tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né vào ngày 5/4/2022. Sau đó, UBND Q.7, TPHCM, đã cấp trích lục khai tử ngày 12/4/2022.



Trong Đơn cứu xét của chị Huỳnh Thị Anh Thư, mẹ ruột của bé Hanawa Yukiji, gửi Tổng lãnh sự quán Nhật Bản, đã trình bày vụ việc như sau: Khoảng 10h ngày 5/4/2022, bé Hanawa Yukiji, sinh năm 2011, cùng 3 bé khác tới chơi tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né. Tới khoảng 10h35, các trẻ cùng nhóm phát hiện Hanawa Yukiji bị hút chặt vào thành hồ bơi, nơi có tấm kim loại. Độ sâu của hồ bơi là 1 mét, trong khi bé Yukiji cao 1,4 mét. Do lực hút mạnh, cháu bị hút chặt phần lưng, cánh tay vào tấm kim loại, phần đầu bị chìm dưới mặt nước. Các cháu bé kéo Hanawa Yukiji ra khỏi chỗ bị hút đó nhưng không được, phải nhờ tới sự giúp đỡ của người lớn. Khi đưa lên bờ thì tim Hanawa Yukiji đã ngưng đập. Đáng lưu ý lưng của bé Hanawa Yukiji có những vết bầm tương ứng với các lỗ trên tấm kim loại ở thành hồ bơi.

Lỗ hút dưới hồ bơi. Ảnh: Liên Nguyễn

Trong Thông báo Kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết: "Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra xác minh, có đủ cơ sở xác định, vụ việc cháu Hanawa Yukiji tử vong do đuối nước lúc tắm tại hồ bơi nói trên có dấu hiệu của tội phạm 'Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp' được quy định tại khoản 1 Điều 129 Bộ luật hình sự. Căn cứ khoản 2 Điều 143/BLTTHS, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc nói trên theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 139/QĐ-CQCSĐT ngày 31/5/2022".

Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: 95/2022/TT ngày 20/5/2022 của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận đối với Hanawa Yukiji, sinh năm 2011: Bị phù phổi cấp, suy hô hấp cấp do ngạt nước dẫn đến tử vong. Còn Bản kết luận giám định pháp y về mô bệnh học số 04.141/MBH-22 ngày 19/4/2022 Trung tâm pháp y TPHCM thì cho biết, Hanawa Yukiji bị phù phổi cấp.

Người tham gia thực nghiệm cũng có vết bầm, sau 2 ngày vẫn còn. Ảnh: LS Khoa

Việc thực nghiệm hiện trường cũng đã được diễn ra vào tháng 7/2022. Thực nghiệm điều tra bằng hình nộm thì không có vấn đề gì, nhưng người thật khi tham gia thực nghiệm đã bị hút chặt vào tấm lưới. Và điều quan trọng nhất là người thật tham gia thực nghiệm thì cũng bị vết bầm tương tự như bé Hanawa Yukiji. Hai ngày sau, các vết bầm này vẫn còn in trên người tham gia thực nghiệm.



Báo Phụ nữ Việt Nam tiếp tục theo dõi vụ án này và đưa thông tin sớm nhất tới bạn đọc.