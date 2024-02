Vợ nằm viện nhưng Thân vương William vẫn chu toàn cho cả 3 con, hé lộ sự thật "đáng nể" về ông bố nổi tiếng nhất thế giới này

Những ngày qua, người hâm mộ chứng kiến sự xáo trộn đầy bất ngờ trong gia đình Vương thất Anh khi cả 2 thành viên quan trọng là Vua Charles và Vương phi Kate đều nhập viện. William đã phải nỗ lực nhiều hơn việc chăm sóc con cái khi Kate cần thời gian nghỉ ngơi hồi phục sau ca phẫu thuật vùng bụng, ít nhất là cho tới tháng 3.

Người ta có thể nghĩ rằng ông bố 3 con sẽ rất vất vả, lóng ngóng làm những việc chưa từng làm nhưng các nguồn tin cho biết đây thực sự không phải là một sự khác biệt quá lớn so với cuộc sống thường ngày của vị vua tương lai.

Thân vương William thực sự vẫn luôn chăm sóc các con ngay cả khi vợ chưa phải nằm viện.

Theo trang She Knows, kể từ khi Vương phi xứ Wales trải qua cuộc phẫu thuật "theo kế hoạch" vào ngày 16 tháng 1, William phải đảm nhận những việc mà Kate thường làm. Nhưng một người trong cuộc nói với tạp chí The People rằng "William thực sự vẫn luôn chăm sóc các con" ngay cả khi vợ chưa phải nằm viện.

"Anh ấy không muốn bất kỳ sai lầm nào xảy ra với thế hệ tiếp theo", người bạn của gia đình giải thích. "Anh ấy muốn mang lại cho các con sự giáo dục tử tế và thật nhiều tình yêu thương. Đó là điều quan trọng nhất trong tâm trí anh ấy".

Tác giả hoàng gia Robert Hardman cũng chia sẻ cái nhìn sâu sắc về động lực nuôi dạy con cái của Kate và William khi cô tập trung vào việc hồi phục sức khỏe.

"Chúng tôi biết họ là một gia đình rất gắn bó và anh ấy muốn ở đó vì các con", ông Hardman nói với People về việc William hủy bỏ các công vụ của mình cho đến khi Kate đủ khỏe để tiếp tục vai trò chăm sóc bọn trẻ.

Gia đình xứ Wales trong dịp Giáng sinh năm 2023 mới đây.

Tác giả này nói thêm: "Họ là một cặp vợ chồng hoàng gia hiện đại. Nếu là trước đây, sẽ có nhiều sự ủy quyền hơn, nhưng anh ấy không muốn giao hết mọi việc cho bảo mẫu".

William đang chứng minh cho cả thế giới thấy về cách một người cha nên thể hiện vì con cái và cách người vợ/chồng nên hỗ trợ bạn đời của họ lúc bệnh tật, khó khăn.

Các giá trị gia đình dường như là vô cùng quan trọng đối với William và thậm chí cả Harry. Điều này có thể chắc chắn từ việc họ mất mẹ, cố Vương phi Diana khi còn nhỏ.

Về phần Kate, Cung điện Kensington đã đưa ra một tuyên bố bày tỏ mong muốn công chúng không gây ồn ào về việc cô phẫu thuật vì lợi ích của 3 đưa trẻ.

Sau khi Kate đã phẫu thuật thành công, thông cáo báo chí có nội dung: "Vương phi xứ Wales đánh giá cao sự quan tâm của người hâm mộ sau thông báo này. Cô hy vọng mọi người sẽ hiểu mong muốn duy trì cuộc sống bình thường nhất có thể cho các con của mình. Cô mong muốn thông tin y tế cá nhân của mình được giữ kín".

Điều đó cho thấy bà mẹ 3 con đặt nhiều tâm huyết vào việc duy trì cuộc sống bình thường cho các con đến nỗi cô không cho phép con đến thăm khi mình đang nằm viện.

Người viết tiểu sử hoàng gia Ingrid Seward đã giải thích về suy nghĩ của Kate với People: "Tôi không nghĩ cô ấy muốn làm chuyện phức tạp hơn cả thời điểm hiện tại. Các thành viên trong gia đình sẽ tập trung lại, theo cách riêng của họ và giúp chăm sóc cô ấy".

3 đứa trẻ George, Charlotte và Louis sẽ có nhiều thời gian dành cho mẹ hơn bình thường khi Kate tạm thời không tham gia các nhiệm vụ hoàng gia. Có lẽ, thời gian này chính là "quãng nghỉ chất lượng" để Kate dành cho các con và đó cũng là "phương thuốc" mà Kate cần nhất để tiếp tục hồi phục.

Nguồn: She Knows