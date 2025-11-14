Vo gạo chắt lấy nước rồi bôi khắp nhà, hiệu quả "vàng mười" sẽ khiến bạn bất ngờ

Tôi đứng ở cửa bếp, nhìn mẹ nghiêng chiếc nồi rồi để dòng nước vo gạo chảy thẳng xuống cống. Vẫn là quỹ đạo trắng đục quen thuộc, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy như mẹ đang vô tình đổ đi một món “bảo vật”. Suốt ba mươi năm nay, động tác ấy đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, tự nhiên như hơi thở.

“Mẹ, nước này giữ lại dùng được đó”, tôi cuối cùng vẫn lên tiếng. Mẹ liếc sang: “Giữ làm chi? Để lâu nó thiu bốc mùi”.

Nửa năm trước, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng giờ tôi đã khám phá được những lợi ích bất ngờ của nó.

- Rửa bát đĩa loại bỏ dầu mỡ: Hôm nhà hết nước rửa chén, tôi đành dùng nước vo gạo. Không ngờ khi xả nước nóng, lớp dầu trên bát đĩa tự tách ra, sạch đến bất ngờ. Từ đó, tôi thường cho chén bát vào ngâm nước vo gạo trước, món nào quá dầu mới cần dùng thêm nước rửa chén.

- Rửa rau, ngâm trái cây: Đặc biệt khi rửa nho, chỉ cần ngâm 10 phút, những tạp chất li ti nổi lên rất rõ. Không thể thay thế hoàn toàn dung dịch vệ sinh chuyên dụng, nhưng để làm bước đầu thì rất đáng áp dụng.

- Lau đồ gỗ: Tủ TV nhà tôi là dạng mặt mờ. Dùng dung dịch lau chùi thường làm nó bóng lên. Sau này tôi thử dùng khăn mềm thấm nước vo gạo lau, vừa sạch bụi vừa giữ đúng chất liệu ban đầu.

- Tưới cây: Giờ ban công lúc nào cũng có vài chai nước vo gạo đang ủ. Pha loãng rồi tưới, lá cây mọc dày và xanh hơn hẳn. Nhưng bài học “cháy rễ” vẫn khiến tôi không bao giờ dám quên bước pha loãng.

- Khử mùi: Thớt dùng lâu thường có mùi ám. Ngâm với nước vo gạo rồi chà muối, mùi giảm rõ rệt.

Giờ mỗi lần vo gạo, nhìn dòng nước trắng sữa chảy qua tay, tôi lại thấy nó không còn là thứ “vô giá trị” bị đổ đi như trước. Chỉ cần đổi một góc nhìn, bạn sẽ thấy cuộc sống còn nhiều điều hữu ích ngay trong những thứ tưởng chừng bình thường nhất.

Nếu bạn cũng có mẹo nhỏ hay ho nào trong bếp, cứ chia sẻ nhé, biết đâu lại giúp được ai đó giống như nước vo gạo từng “cứu” chậu cây của tôi.

Nguồn và ảnh: Sohu