Vợ đi xe máy chóng mặt nên chồng mua đứt ô tô: Nên tính đến số tiền "nuôi" xe hàng tháng, đi ô tô vô tình khiến chi phí ăn uống tăng lên

Chuyện mua nhà mua xe chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đặc biệt khi mà mọi thứ trở nên đắt đỏ như hiện tại nhưng mức thu nhập thì không theo kịp tốc độ của chi phí để sắm sửa những tài sản lớn. Hơn thế nữa, không giống như thế hệ trước, giới trẻ hiện tại có xu hướng muốn mua xe khi còn ở độ tuổi đôi mươi. Vô hình chung chuyện tài chính sao cho phù hợp để có thể "tậu" được 1 chiếc xe hơi đang khiến nhiều người stress.

Dưới đây là câu chuyện của Lê Gia Huy, sinh 1993, vừa mới tậu cho mình một chiếc xe hơi xinh xắn giá trị 600 triệu đồng mà không cần vay nợ chỉ ngay sau 1 năm mua nhà. Cùng nghe xem anh bạn nói gì về trải nghiệm lần đầu mua xe.

Lê Gia Huy

Xin chào Gia Huy,

Mua ô tô có phải là mục tiêu tài chính bạn đã lên kế hoạch từ trước?

Thực ra ban đầu mình không dự tính mua xe hơi. Mình muốn mua thêm một chiếc xe mô tô mới để phục vụ đam mê cũng như là công việc. Thế nhưng khi nhu cầu gia đình cần di chuyển thoải mái hơn, mình mới quyết định mua xe hơi.

Về tài chính để mua ô tô thì cũng không có kế hoạch hay bí kíp gì cả. Thói quen chi tiêu của mình được hình thành trong tính cách bản thân từ xưa đến giờ. Từ hồi sinh viên mình đã sống xa gia đình, nên cũng hình thành ý thức đến việc chi tiêu sao cho hợp lý. Dần dần ra trường đi làm, đến lúc có gia đình thì cách chi tiêu đó mình vẫn giữ, biết cân đối thu chi, từ đó mới có khoản tiết kiệm mà mua nhà, mua xe.

Bên cạnh đó, mình cũng là một người có phong cách sống tối giản, chỉ mua sắm những gì thật sự cần thiết thôi. Cũng nhờ lối sống tối giản này mà mình làm việc vừa đủ, chi tiêu vừa đủ, từ đó mình sống hạnh phúc hơn!

Tại sao bạn lại chọn mua xe vào thời điểm đó? Huy có những tiêu chí gì để chọn mua 1 chiếc xe hơi?

Mình quyết định mua ô tô là để đảm bảo sức khỏe cho vợ mình. Bạn ấy hay bị chóng mặt khi đi xe máy, nên mình nghĩ có ô tô sẽ giúp vợ đỡ mệt hơn mỗi khi ra đường. Và thời điểm mình quyết định mua xe thì lúc ấy thời tiết Sài Gòn khá khắc nghiệt, sáng nắng gắt, chiều mưa to, nên có một chiếc ô tô để che mưa che nắng cũng hợp lý.

Do là chiếc ô tô đầu tiên, nên tiêu chí hàng đầu mình đưa ra là an toàn và bền bỉ, tiếp theo mới là ngoại hình. Vợ mình hiện đang làm kế toán cho một công ty Việt Nam, thu nhập hàng tháng rơi vào khoảng 10-15 triệu. Mình trước đây làm cho công ty nước ngoài, thu nhập hàng tháng từ lương rơi vào khoảng 20-30 triệu. Hiện tại mình đã nghỉ việc ở công ty, bây giờ đang là Content Creator toàn thời gian. Do đó, với ngân sách hơn 600 triệu, chiếc ô tô mình đã chọn mua cũng đáp ứng đủ những nhu cầu trên của hai vợ chồng.

Huy mua đứt hay vay nợ để mua xe hơi? Bạn có cần sự tư vấn hỗ trợ từ ai về chuyện lựa chọn xe không?

Quan điểm của mình là liệu cơm gắp mắm, làm gì cũng nên trong phạm vi của bản thân thôi, không nên vay nợ để mua bất cứ thứ gì, đặc biệt là tiêu sản như xe cộ. Bạn bè cũng có khuyên mình nên mua một chiếc xe cao cấp hơn, đắt tiền hơn, nhưng mình không nghĩ như vậy. Mua bất cứ thứ gì cũng nên cân đối theo hai tiêu chí, thứ nhất là nhu cầu của bản thân, thứ hai là điều kiện kinh tế của mình. Biết đủ thì mới hạnh phúc!

Về chuyện lựa chọn xe, mình tự nghiên cứu thông tin trên mạng, rồi đến trực tiếp showroom để trải nghiệm xe. Sau một quá trình khoảng 2-3 tháng tìm kiếm thông tin, trải nghiệm các dòng xe từ thấp đến cao, cũng như cân đối kinh tế của bản thân, mình quyết định chọn chiếc xe hiện tại.

Mặt khác vợ mình muốn mua xe ô tô từ lâu rồi, đáng lẽ là mua xe trước khi mua nhà. Nhưng do mình muốn mọi thứ nên ổn định, có nhà cửa trước rồi hẵng mua xe. Vì vậy, từ thời điểm vợ mình muốn mua xe cho đến lúc sở hữu được chiếc ô tô hiện tại là khoảng 3 năm trời ấy chứ!

Theo Huy, ưu và nhược điểm của việc sở hữu một chiếc xe hơi là gì?

Ưu điểm dễ thấy là an toàn, không ngại nắng mưa, khói bụi ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe. Xe hơi đi được nhiều người, một chiếc xe phục vụ được 4-5 người trong gia đình. Trong thời gian di chuyển, mọi người có thể trò chuyện vui vẻ với nhau, thoải mái dễ chịu. Hoặc khi có việc cần gấp đi đâu đó quãng đường dài, mình có ô tô để đi, không phải thuê xe hay đi xe khách/ máy bay trong tư thế bị động. Nói chung là mình chủ động được hơn rất nhiều!

Nhược điểm thì chắc phải nói đến chi phí. Số tiền ban đầu để mua được một chiếc ô tô là không nhỏ. Ngoài ra còn chi phí xăng cộ, bãi gửi xe, bảo trì bảo dưỡng, phí đường bộ, phí đăng kiểm,... Các bạn nào dự tính mua xe ô tô thì nên lưu ý đến khoản này, đặc biệt là bạn nào mua trả góp thì càng phải lưu ý hơn nữa.

Ngoài ra đi ô tô, mình phải chọn những hàng quán ăn uống có chỗ đậu xe, không thể ngồi cà phê cóc hay ăn quán lề đường. Vậy nên vô tình chi phí ăn uống cũng sẽ tăng lên nữa nhé!

Gần đây chủ đề lương 8 triệu/ tháng nhưng vẫn muốn sở hữu một chiếc xe hơi đang gây tranh cãi, Huy nghĩ sao?

Câu chuyện này nếu mà nói ra thì cũng tùy từng người thôi. Nhưng ở đây mình xin phép lấy bản thân làm ví dụ thực tiễn. Lương khởi điểm của mình lúc mới ra trường là 6 triệu/ tháng. Theo thời gian làm việc, nhờ chịu khó học hỏi những điều xung quanh mình tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn, từ đó mức thu nhập hàng tháng cũng tăng lên.

Có thời điểm mình làm một lúc 3-4 công việc, ngoài công việc văn phòng, mình còn làm kênh YouTube chuyên đánh giá về xe cộ (kiêm luôn vị trí review, quay phim, edit hậu kỳ), rồi lâu lâu mình còn được làm người mẫu chụp ảnh cho những nhãn hàng nữa.

Nói chung, mình nghĩ các bạn trẻ nên chủ động tìm kiếm nhiều nguồn thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Một ngày chúng ta có 24 tiếng, công việc văn phòng chỉ chiếm 8 tiếng thôi, nên tận dụng khoảng thời gian còn lại để học tập, học thêm những kỹ năng mới, làm thêm một việc gì đó để tối đa nguồn thu nhập của bản thân. Có như vậy mới có dư mà mua này mua kia được. Chứ nếu chỉ trông chờ vào lương thì khó lắm! Đó là câu chuyện của mình.

Nhiều bạn trẻ cũng ôm ấp giấc mơ mua ô tô. Theo quan điểm của Huy, dưới 30 tuổi và chưa lập gia đình có nên xuống tiền mua xe hơi không? Hay nói cách khác là bạn trẻ nên mua xe hơi vào lúc nào?

Theo mình, việc mua ô tô hay mua bất cứ thứ gì khác, khi nào mua thì nên cân nhắc vào nhu cầu sử dụng và điều kiện kinh tế của mỗi người thôi. Làm sao mà đời sống của chính mình thoải mái, không phải căng thẳng chuyện tiền bạc, vay mượn, và mua về mình phải sử dụng. Đặc biệt tránh trường hợp mua xong không dùng đến hoặc sử dụng không nhiều thì rất uổng phí.

Đặc biệt, các bạn trẻ cũng không nên áp lực bản thân là bao nhiêu tuổi phải có nhà, có xe, vì mỗi người mỗi cuộc sống, mỗi điều kiện khác nhau, vậy nên làm sao thấy phù hợp là được. Biết đủ là hạnh phúc!

Xin cảm ơn Gia Huy vì những chia sẻ!

https://kenh14.vn/vo-di-xe-may-chong-mat-nen-chong-mua-dut-o-to-nen-tinh-den-so-tien-nuoi-xe-hang-thang-di-o-to-vo-tinh-khien-chi-phi-an-uong-tang-len-20220430110348357.chn