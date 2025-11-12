Vợ chồng Hồ Quang Hiếu test trí khôn cộng đồng mạng?

Sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân của Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi - người mẫu Tuệ Như (SN 2000) vẫn luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cả hai cũng thoải mái trong việc đăng tải những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc thường ngày của gia đình lên MXH. Cặp đôi nhận được nhiều lời khen bởi không chỉ hợp nhau về ngoại hình mà tính cách của Hồ Quang Hiếu và vợ cũng rất tương đồng, có phần hài hước, hóm hỉnh.

Mới đây, Tuệ Như chuyển hướng sang làm những nội dung thiên về nấu ăn, dạng vlog “chữa lành”. Vợ chồng nam ca sĩ thường lựa chọn những khung cảnh rất gần gũi, giản dị nhưng không kém phần thơ mộng để thực hiện những cảnh cùng nhau nấu nướng, ăn cơm gia đình,...

Hồ Quang Hiếu và vợ - Tuệ Như làm nội dung nấu ăn, thu hút sự chú ý của dân mạng

Nhiều người bày tỏ sự thích thú với cách mà cả hai đầu tư vào những video của mình. Dân tình cũng cho hay xem các vlog như vậy tạo cảm giác dễ chịu và ngưỡng mộ với những khoảnh khắc dễ thương của Hồ Quang Hiếu và vợ kém tuổi.

Tuy nhiên trong mỗi video, cộng đồng mạng lại tìm ra được nhiều chi tiết vô lý, vừa hài hước mà cũng vừa gây tranh cãi. Giống như trong video mới đây nhất, netizen tua đi tua lại đoạn Hồ Quang Hiếu hái trái mướp trên giàn nhưng khi rơi xuống đất lại là trái bí đao. Hay đến cảnh nấu ăn, trái bí đao lại được nhiều người cho rằng đã biến thành trái bầu, dùng để nhồi cá và mang đi nướng.

Cảnh Hồ Quang Hiếu hái trái mướp nhưng rớt xuống trái bí khiến netizen thắc mắc

Nhiều người cho rằng sau đó, Hồ Quang Hiếu lại nhồi cá vào một trái bầu

Điều này khiến cộng đồng mạng vừa buồn cười, vừa đặt ra nhiều thắc mắc về loạt video này của vợ chồng Hồ Quang Hiếu.

- “Là sao nữa, sao hái trái mướp mà lại rơi xuống trái bí vậy”. - “Rõ ràng đi hái mướp, xong rớt trái bí, khúc cuối lại là trái bầu. Có lộn không trời hay mình mới là người nhầm”. - “Hồ Quang Hiếu đang test trí khôn của cộng đồng mạng như chúng tôi phải không?". - “Không biết cố tình tạo mảng miếng hay sao nhỉ chứ coi đoạn đó mắc cười ghê”. - “Thôi thì chắc tất cả đều chung một giàn nên họ coi là giống nhau chăng”.

Ngoài vấn đề này, trong một số clip nấu ăn, vợ chồng Hồ Quang Hiếu cũng nhận về nhiều góp ý, tranh cãi khác. Nhiều người cho rằng Tuệ Như nên buộc tóc gọn gàng khi làm bếp hay việc cô sử dụng chiếc chảo hết chống dính để chiên cá cũng “lọt tầm ngắm” cư dân mạng. Bên cạnh đó, khẩu vị nấu ăn, gia giảm mặn, ngọt của vợ chồng Hồ Quang Hiếu cũng gây ra bàn tán.

Chiếc chảo chiên cá hay việc Tuệ Như xoã tóc nấu ăn cũng gây ra nhiều tranh luận

Loạt bình luận của cộng đồng mạng

Song một vài ý kiến khác cho rằng đây chỉ là clip xem giải trí nên không cần phải chú ý quá nhiều tiểu tiết, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên sẽ thú vị hơn. Về phía vợ chồng Hồ Quang Hiếu, cặp đôi cũng không giải thích hay phản hồi về những thắc mắc của cộng đồng mạng.

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như từng khiến công chúng bất ngờ khi quyết định tiến tới hôn nhân chỉ sau 4 tháng bên nhau. Từ một câu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng rất "chớp nhoáng", họ nhanh chóng đăng ký kết hôn, về chung một nhà và có hơn một năm sống hạnh phúc trong căn biệt thự triệu đô tại TP.HCM.

Đầu năm 2025, cả hai hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng. Sự xuất hiện của nhóc tỳ đã khiến mái ấm nhỏ của Hồ Quang Hiếu thêm trọn vẹn, viên mãn. Tháng 9 vừa qua, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới, đậm chất miền Tây.

Được biết, trong suốt thời gian vừa qua, Tuệ Như chủ yếu dành trọn cho việc chăm sóc gia đình và hỗ trợ chồng trong công việc hậu trường. Nam ca sĩ từng thừa nhận bản thân thay đổi rất nhiều kể từ khi kết hôn, nề nếp hơn, sống khoa học hơn và dành nhiều thời gian vun vén cho vợ con. Những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ngập tràn hạnh phúc của họ luôn khiến khán giả ngưỡng mộ.