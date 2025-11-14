Vợ chồng có thể tàn nhẫn đến mức nào khi quay lưng? Nhìn cặp đôi nổi tiếng này "giành giật" con cái sau ly hôn sẽ thấy!

Có những cặp đôi từng được tung hô là biểu tượng ngôn tình, vậy mà chỉ vài năm sau, mọi thứ lật ngược hoàn toàn. Câu chuyện giữa Fukuhara Ai - một vận động viên bóng bàn nổi tiếng người Nhật và Jiang Hongjie - đồng nghiệp người Đài Loan (Trung Quốc) từng là "cặp đôi vàng" trong mắt người hâm mộ là một ví dụ khiến dư luận không khỏi thở dài.

Từ yêu nhau say đắm, kết hôn trong sự chúc phúc của cả Nhật Bản lẫn Đài Loan, đến ba năm sinh đủ "cả nếp lẫn tẻ", hình ảnh của họ từng sáng đẹp như một câu chuyện cổ tích. Nhưng những gì xảy ra sau đó lại phơi bày mặt tối của hôn nhân: bất hòa, tổn thương, ly hôn, và cuối cùng là một cuộc chiến giành quyền nuôi con kéo dài nhiều năm.

Fukuhara Ai

Từ chuyện tình đẹp đến những rạn nứt âm ỉ

Fukuhara Ai nổi danh từ khi còn rất nhỏ. Cô bén duyên bàn bóng từ 3 tuổi, lớn lên giữa môi trường thể thao chuyên nghiệp và nhận được sự yêu mến rộng rãi ở cả Nhật Bản và nhiều nước châu Á.

Năm 2016, Ai bất ngờ kết hôn với vận động viên bóng bàn Đài Loan Jiang Hongjie. Hai người nên duyên sau nhiều năm gặp nhau ở đấu trường quốc tế. Ai từng nói chồng mang lại cho cô cảm giác "an toàn và nhẹ nhõm", điều khiến khán giả tin rằng cô đã tìm được bến đỗ.

Nhưng chỉ vài năm, truyền thông bắt đầu xuất hiện các tin tức trái chiều. Theo lời bạn bè Ai, khi cô mang thai con đầu lòng và ốm nghén nặng, Jiang không những không an ủi, mà còn trách móc khiến cô ám ảnh. Mối quan hệ giữa Ai với mẹ chồng và chị chồng cũng không hề dễ dàng. Đỉnh điểm là năm 2019, chỉ vì Ai ăn mặc thời trang khi ra ngoài, chồng đã nổi giận và dùng lời lẽ xúc phạm khiến cô vô cùng tổn thương.

Đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, nhưng cũng đủ để thấy hôn nhân của họ đã xuất hiện những vết nứt sâu.

Fukuhara Ai và Jiang Hongjie

Ly hôn, kiện cáo căng thẳng vì con cái

Đến năm 2021, Ai bị truyền thông Nhật Bản chụp lại cảnh đi cùng một người đàn ông lạ và vào cùng một khách sạn. Tin đồn "ngoại tình" nổ ra khiến dư luận chao đảo. Ai giải thích đó là "bạn thân", chỉ ở chung khách sạn chứ không cùng phòng nhưng niềm tin trong hôn nhân đã không thể cứu vãn.

Jiang nhanh chóng nộp đơn ly hôn. Đến tháng 7/2021, họ chính thức chia tay, nhưng cuộc chiến lớn nhất mới chỉ bắt đầu: tranh chấp quyền nuôi hai con.

Năm 2023, Jiang cáo buộc Ai đưa con trai sang Nhật "du lịch" rồi cắt liên lạc, không đưa con về. Tòa Nhật đã yêu cầu Ai "giao lại con", nhưng cô vẫn không thực hiện. Jiang tiếp tục tuyên bố sẽ kiện Ai về tội "bắt cóc trẻ em", mức án có thể lên đến 2 năm tù và bồi thường hàng trăm triệu yên.

Ai phản bác rằng Jiang "lợi dụng truyền thông", khiến con cái bị tổn thương khi đời tư bị phơi bày. Cả hai kéo nhau ra tòa ở hai quốc gia, với không khí căng như dây đàn.

Mãi đến tháng 3/2024, họ mới thông báo đã đạt thỏa thuận hòa giải, thống nhất cùng nuôi con. Dẫu vậy, những gì đã xảy ra khiến công chúng xót xa: một gia đình từng hạnh phúc, biến thành hai con người đấu nhau kiệt sức vì những đứa trẻ.

Hôn nhân đổ vỡ: người lớn đấu nhau, trẻ con chịu trận

Nhìn lại hành trình của cặp đôi nổi tiếng này, điều khiến nhiều người đau lòng nhất không phải scandal, cũng không phải lời qua tiếng lại, mà là việc hai đứa trẻ bị kéo vào cuộc chiến không đáng có.

Khi cha mẹ biến ly hôn thành một "trận chiến", trẻ sẽ học được điều gì?

Rằng yêu thương có thể biến thành oán hận chỉ sau một đêm?

Rằng người lớn có thể dùng con cái làm vũ khí để tấn công nhau?

Rằng tiếng khóc, sự lo lắng hay nỗi sợ hãi của trẻ không quan trọng bằng việc người lớn muốn thắng thua?

Không có cuộc ly hôn nào hoàn hảo, nhưng có những cuộc ly hôn văn minh, nơi cha mẹ đặt hạnh phúc của trẻ lên trên tổn thương của chính mình. Và cũng có những cuộc ly hôn không văn minh, nơi mỗi lời tố cáo, mỗi bài báo, mỗi động thái trước truyền thông… đều khắc sâu thêm một vết thương trong lòng trẻ.

Câu chuyện của Fukuhara Ai và Jiang Hongjie nhắc nhở chúng ta rằng:

Vợ chồng có thể chia tay, nhưng cha mẹ thì không.

Ly hôn có thể kết thúc hôn nhân, nhưng cách cư xử mới quyết định tương lai tâm lý của con.

Nếu người lớn chọn hận thù thì chính con cái sẽ phải trả giá cao nhất.