Vitamin C và Hyaluronic Acid: Bộ đôi ''thần thánh'' có thể cứu rỗi cho làn da sạm đen, chán đời của bạn

Hyaluronic Acid và Vitamin C đều là những thành phần dưỡng da toàn năng trong làng skincare. Ngoài các công dụng chuyên biệt, cả 2 đều đáp ứng trọn vẹn tiêu chí an toàn, lành tính nên có thể phù hợp với mọi loại da. Nhiều chị em lựa chọn kết hợp cùng lúc Hyaluronic Acid và Vitamin C trong chu trình skincare để mang đến hiệu quả làm mịn, dưỡng sáng và làm đều màu hoàn hảo.

Nếu chưa biết đến ''combo'' hoàn hảo này thì chị em nên tham khảo các thông tin và sản phẩm gợi ý dưới đây để bổ sung cho công cuộc làm đẹp da của bản thân.

Công dụng của Hyaluronic Acid

Hyaluronic Acid là thành phần có khả năng ngậm nước tuyệt đối và tồn tại tự nhiên trên da để duy trì độ ẩm cần thiết. Dendy Engelman. MD (bác sĩ da liễu tại Phòng khám Shafer ở New York) cho biết: ''Hyaluronic Acid có khả năng giữ tới hơn 1000 phân tử nước. Nó tạo ra một rào cản cho da, giúp khóa ẩm và cải thiện kết cấu da''.

Bác sĩ Engelman giải thích thêm: ''Da mất nước và độ ẩm khi chúng ta già đi, và thành phần này sẽ giúp lưu trữ nước. Kết quả mang lại khi sử dụng HA là một làn da mềm mại, căng mọng và đều màu hơn. Không những vậy, Hyaluronic Acid cũng có thể cải thiện các đường nhăn và nếp nhăn'', có ích cho công cuộc chống lão hoá.

Công dụng của Vitamin C

Bác sĩ da liễu Zeichner chia sẻ trên trang Healthline: "Vitamin C là chất chống oxy hóa tự nhiên giúp kích thích sản xuất collagen và bảo vệ da khỏi tia cực tím từ ánh sáng mặt trời. Ngoài ra, thành phần này còn có vai trò như lớp bảo vệ giúp ngăn chặn các dấu hiệu lão hoá sớm và tác hại của các gốc tự do''.

Điều gì xảy ra khi kết hợp HA và Vitamin C?

Nói về hiệu quả khi sử kết hợp HA và Vitamin C, Bác sĩ Zeichner cho biết: "Hyaluronic Axit và Vitamin C thường được sử dụng cùng nhau vì chúng bổ sung cho nhau để hydrat hóa, bảo vệ và phục hồi làn da lão hóa''.

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng nói: Khi sử dụng quá nhiều Vitamin C có thể gây kích ứng, gây khô và thậm chí gây nổi mụn ở một số loại da. Lúc này, Hyaluronic Acid sẽ đóng vai trò là một chất bổ sung tuyệt vời góp phần nuôi dưỡng da bằng cách tạo ra hàng rào độ ẩm và cho phép da phục hồi và mềm mại trở lại. Vì vậy, ngoài những công dụng chuyên biệt mang lại cho làn da, việc kết hợp đồng thời 2 thành phần này trong quá trình dưỡng da sẽ giúp chị em có làn da khoẻ mạnh tối ưu.

Các sản phẩm chứa Hyaluronic Acid và Vitamin C hiện đang được bày bán rộng rãi trên thị trường. Để giúp da đạt đến độ mịn màng, sáng khoẻ hoàn mỹ nhất, chị em nên tham khảo ngay các sản phẩm có chứa Hyaluronic Acid và Vitamin C để sử dụng.

Dưới đây là một vài gợi ý mà bạn có thể lựa chọn cho chu trình skincare của bản thân.

Theo Who What Wear