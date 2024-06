Visual thời chưa dậy thì của dàn sao: Hải Tú, Lan Ngọc dụi mắt 3 lần mới nhận ra

Sơn Tùng và MONO đúng chuẩn "soái ca nhí" từ khi còn bé. Thời điểm đó, giọng ca Making My Way gây ấn tượng với nét điển trai với sống mũi cao. Trái lại, MONO lại mang vẻ ngoài đáng yêu hơn anh trai với đôi mắt to tròn. Giờ đây, cả hai đều đã trở thành những ca sĩ thành công của Vbiz khi sở hữu ngoại hình đỉnh cao và là hình mẫu lý tưởng của nhiều chị em