ViruSs: Ra MV thời điểm này là quyết định sai lầm. Sơn Tùng chỉ nên hát thôi, còn nên thuê người làm chiến lược, sản phẩm!

Những ngày gần đây, sản phẩm mới ra mắt của Sơn Tùng M-TP đã khiến cộng đồng vô cùng phẫn nộ vì thông điệp không lành mạnh, hình ảnh bạo lực... MV There's No One At All xây dựng câu chuyện một anh chàng bị ruồng bỏ từ nhỏ đến khi trưởng thành và chọn cái kết bằng cách nhảy lầu bị phản đối cực mạnh.

Sau rất nhiều sự việc đau lòng với những học sinh, sinh viên thời gian qua thì cách Sơn Tùng truyền tải thông điệp đang chệch hướng và dễ gây ra những suy nghĩ lệch lạc cho giới trẻ.

Sơn Tùng bị chỉ trích vì đưa nội dung tiêu cực vào MV

Sự việc chạm đến đỉnh điểm khi các cơ quan chức năng vào cuộc, yêu cầu Sơn Tùng phải tháo gỡ MV There's No One At All cũng như được mời lên làm việc.

Sơn Tùng đã phải đứng ra xin lỗi, tuy nhiên anh chỉ cho ẩn MV There's No One At All tại thị trường Việt Nam, ở quốc tế vẫn xem được. Đáng nói, phần audio của ca khúc trên các nền tảng nhạc số vẫn được giữ nguyên khiến dư luận tiếp tục bất bình.

Giữa luồng dư luận phẫn nộ chưa từng thấy với Sơn Tùng, ViruSs mới đây đã đăng tải một video reaction nhận định về sản phẩm này.

ViruSs reaction về MV mới nhất của Sơn Tùng.

ViruSs chia sẻ về MV của Sơn Tùng

ViruSs cho rằng Sơn Tùng chỉ nên hát, việc quảng bá MV phải có giám đốc chiến lược làm: "Đây là một sai lầm, về thời điểm ra MV này. Nói thật, nếu là một người làm cùng công ty với Tùng tôi nhìn MV tôi sẽ không cho ra nữa. Nhưng nếu Tùng là Chủ tịch, quyết định mọi chuyện thì tôi góp ý tới MTP Ent., mỗi người sẽ có mỗi nghề.

Người quyết định định hướng âm nhạc sẽ là người quản lý sản phẩm, là người giám đốc chiến lược. Còn ca sĩ chỉ hát thôi. Cho nên, thời điểm ra sản phẩm rất nhạy cảm. Nếu là người trong ekip tôi sẽ không bao giờ ra quyết định đấy hoặc Tùng sẽ phải thuê người làm giám đốc chiến lược, làm định hướng và phải nghe dù quyết định sai, sau đó sẽ rút kinh nghiệm về mình..."

